Un leonés de oro con la selección

Emilio Martín Alejandre (León, 1979) es la representación leonesa en la hazaña deportiva del año: el título que le faltaba a la selección española de balonmano. Por fin, campeones de Europa. En definitiva, ser los mejores en donde mejor se juega a este deporte. Forma parte del equipo médico como fisioterapeuta y lleva en la selección en diferentes categorías desde 2013. Lo suyo no era el balonmano en un León siempre asociado a este deporte, sino el baloncesto. Aunque más, por familia materna, su pasión de pequeño eran los perros. Ahora tiene uno que se llama Ozil, que podrá morder una medalla de oro. Conectará recuerdos de sus paseos con un collie, como tantos dio junto a su abuela Betty Aguado-Jolis. Que eso sí que es la memoria de oro para celebrar el presente.

El leonés responde a la pregunta de si ante Suecia vivió el partido de su vida: «Lo de la final del Europeo de Croacia es difícil explicarlo con palabras. Porque fue alucinante ganar como se ganó. La primera parte no salían las cosas. Pero hicieron cambios en defensa y dieron una lección técnica y táctica espectacular. No sé si será el partido de mi vida, pero sí que va a ser inolvidable».

En esa primera parte, casi todo el tiempo tres goles por debajo, ¿daba la sensación de que no iba a ser posible?, a lo que responde Emilio Martín Alejandre: «Una de las señas de identidad de este equipo es que no se arruga. No somos ni los más altos ni más los guapos, pero siempre lo damos todo», reconoce.

Cuando empezó el campeonato responde a la cuestión, ¿se imaginaba en la final y ganándola? «Por mi forma de ser, veo lo que se puede conseguir paso a paso. Hasta la final no me había planteado qué podría pasar. Pero una vez en ella, tenía mucha fe en el equipo. Cuando quedaban diez minutos sí que fui consciente de que íbamos a ganar», manifiesta.

Desde su faceta de fisio de la selección, ¿cómo se gestiona tratar con deportistas profesionales al más alto nivel? ¿Son buenos pacientes o quieren jugar a toda costa? «Los hay que se quieren recuperar antes de tiempo y los hay que esperan. Pero son profesionales. Saben escuchar y son prudentes», apunta.

Ante la pregunta de si ¿supone una presión especial para usted tratar con deportistas de élite? contesta: «Supone que tienes que prepararte específicamente para el tipo de competición que tienen. Pero, bueno, se trata de formarse, estar al día de las cosas. Yo acabé fisio y luego hice la licenciatura en Deportes en Valladolid. Después te especializas en función del trabajo en el que estés», concluye el fisioterapeuta leonés tras la conquista de la medalla de oro en el Europeo de Croacia. «Una experiencia única y muy satisfactoria», indica.