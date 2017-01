La leonesa que habla a los caballos

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Miryam Sonia Ponce Campano, leonesa de 15 años de edad, se codea con la élite mundial de su categoría en la especialidad deportiva de doma clásica. No en vano, los éxitos conquistados «me han permitido participar en el campeonato del mundo de caballos de pura raza española, que se celebra todos los años en Sevilla, obteniendo el primer puesto en la clasificación general e mi categoría», explica la propia Miryam Sonia Ponce.

A continuación, Miryam indica: «La primera vez que me subí a un caballo tenía cuatro años y empecé montando a la vaquera. Después, con seis años, cambié a silla inglesa. Fue aquí donde comencé mi andadura en la doma clásica».

Miryam explica la razón por la que prefirió esta modalidad deportiva: «Normalmente los inicios en cualquier deporte es porque los padres son grandes aficionados y este es el caso. Mi padre es un apasionado del mundo del caballo y en concreto del pura raza española».

Es un deporte que le aporta mucho a Miryam en su crecimiento como persona. «La equitación es un deporte muy completo. Por el lado físico me ayuda a tonificar músculos y a mantenerme en forma. Por el lado psicológico me ayuda a ser más disciplinada, ya que requiere mucha concentración. Me aporta serenidad y amor por los animales y por naturaleza. También me ayuda muchísimo a tener mas confianza en lo que hago. En suma, confianza en mi misma».

Para prepararse y formarse en este deporte, además de ser mejor cada día, Miryam asegura: «Los últimos seis años entreno en la Fundación Carriegos y los dos últimos veranos mis entrenamientos son en la yeguada el Caldero en Sevilla, donde me preparo para los concursos».

Los entrenamientos son duros y con muchas horas para perfeccionar el estilo. «En León, los entrenamientos se prolongan de lunes a viernes y en Sevilla como vivo en el campo la dedicación es absoluta. Desde primera hora de mañana hasta la noche estoy en contacto continuo con los caballos», apunta Miryam Ponce.

Señala: «Mi especialidad es la doma clásica. En el año 2016 empecé compitiendo en concursos nacionales de dos y tres estrellas en Castilla y León, Madrid y Andalucía, para poder conseguir la puntuación necesaria y así clasificarme para el Sicab».

Después, preguntada por los logros deportivos alcanzados durante su tiempo en la doma clásica, Miryam señala: «En los últimos cuatro concursos nacionales en los que me he presentado he quedado en dos de ellos ganadora de la copa Ancce y en los otros dos subcampeona de la copa Ancce, obteniendo un segundo puesto en la clasificación general. En Madrid, en el Centro Hípico Las Cadenas, conseguí el trofeo al ‘mejor binomio de menores de pura raza española’. Todos estos logros me han permitido participar en el campeonato del mundo de caballos de pura raza española que se celebra todos los años en Sevilla, obteniendo el primer puesto en la clasificación general en mi categoría».

Destaca como conquista deportiva que le ha hecho más ilusión, «ser campeona del Sicab con la sección de juveniles del año 2016», reconoce.

Es un deporte, la doma clásica, en el que la constancia es importante. «Si, además de esfuerzo, este deporte requiere mucha dedicación ya que no sólo tienes que prepararte tu mismo para entrenar, sino que además tienes que preparar a tu caballo», apunta con rotundidad.

Sobre si es muy difícil dominar al caballo, Miryam explica enseguida: «No se trata de dominar al caballo, sino de formar un buen binomio en el que amazona y caballo sean uno mismo. Es un deporte que requiere paciencia, carácter y responsabilidad».

También señala cómo lo consigue: «Dedicándole tiempo y dando a mi caballo mucho cariño para formar un equipo sólido, además de contar con la ayuda de mis entrenadores en León, Nacho Moreno, y en Sevilla, Sarah Rengel Spindlow».

Preguntada por ¿hasta dónde quiere llegar en este deporte? responde: «Si me pongo a soñar... Me gustaría llegar a lo más alto, pero es muy importante ir paso a paso y ganándote un puesto para ser conocida en el mundo de la equitación».

Reconoce que esta temporada «ha sido una temporada de mucho trabajo y esfuerzo, lo que me ha permitido obtener buenas clasificaciones, ya que ha sido mi primer año en la competición en concursos nacionales y la primera vez en Sicab».

En cuanto a lo que espera de cara a este nuevo año que entró ayer, Miryam Ponce argumenta con un buen razonamiento por su parte: «Me gustaría prepararme y obtener buenos resultados en los concursos para poder clasificarme para el campeonato de Castilla y León y Campeonato de España y repetir triunfo en Sicab 2017. Quiero que todo siga su cauce, pero mi cabeza tiene sueños que deseo conseguir. Con trabajo espero lograrlo».

A parte de la práctica del deporte de la doma clásica, Miryam Ponce estudia para formarse en su vida académica. «Estoy cursando cuarto curso de la ESO en el colegio Maristas San José».

En cuanto a los apoyos y respaldos que posee en estos momentos para el desarrollo de esta modalidad deportiva de doma clásica, responde con resignación: «Mis padres son los que sufragan los gastos». A su vez, da las gracias y destaca la importancia del gesto para el Sicab: «Conseguimos los siguientes patrocinadores que fueron de gran ayuda. Canaltucasa.es, Unión Panadera, Ophisa y Cervecería Scotland Yard».

Las instituciones como el Ayuntamiento y la Diputación de León posiblemente desconozcan la carrera y el futuro de Miryam, pero merece la pena confiar en ella.