El Levante sorprende al Real Madrid en el último suspiro

A. GARCÍA | VALENCIA

El Real Madrid se quedó a las puertas de la victoria en el Ciutat de València ante el Levante después de que un gol del debutante Pazzini, en el minuto 89, llevase al marcador el 2-2 final tras un duelo igualado que el conjunto blanco pudo decidir en el primer periodo pero en el que ofreció su peor versión en el segundo. Tras desaprovechar el Real Madrid sus opciones del primer periodo el Levante mejoró su intensidad en los últimos compases del primer acto y en el segundo tiempo, y a la contra, puso en aprietos al Real Madrid hasta igualar dos veces el marcador.

El Madrid salió con todo, ya que por primera vez en la temporada Zidane dispuso sobre el campo su once de gala, si bien en el inicio fue el Levante el que se mostró más activo. Pero a pesar de no crear peligro en los primeros compases del partido, el equipo de Zidane abrió el marcador a los 11 minutos tras un remate de cabeza de Ramos. El Levante no se descompuso y logró empatar antes del descanso. En la segunda parte los blancos volvieron a tomar ventaja con un gol de Isco. Y cuando ya se frotaban las manos con el triunfo llegó el empate a dos obra de Pazzini.