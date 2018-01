Lidia recibe hoy en el COE su medalla de plata de Pekín que le arrebató una haltero dopada

Una ceremonia «lo más solemne posible» será hoy martes el marco en el que la haltera berciana Lidia Valentín recibirá la medalla de plata de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, en la categoría de los 75 kilos, tras la descalificación por dopaje de tres de las levantadoras que hace diez años la precedieron en la clasificación.

El deseo del Comité Olímpico Español (COE), en cuya sede madrileña tendrá lugar el acto, es recrear de una manera fiel el momento que hubiera vivido Valentín en Pekín de haber subido entonces al podio, y por ello ha preparado un homenaje breve pero con todos los honores.

El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo; el presidente del COE, Alejandro Blanco; el secretario de Estado para el Deporte, José Ramón Lete; los miembros españoles del COI Marisol Casado y José Perurena; el presidente de la Federación Española de Halterofilia, Constantino Iglesias; y el peruano José Carlos Quiñones, vicepresidente de la Internacional, son algunas de las autoridades que acompañaran a la deportista leonesa cuando reciba su medalla de plata. Lidia Valentín finalizó en quinto lugar en los Juegos de Pekín, pero la campeona, la china Cao Lei, la entonces medallista de bronce, la rusa Nadezhda Evstyukhina, y la cuarta, bielorrusa Iryna Kulesha, fueron descalificadas por dopaje.

Tras un largo proceso de revisión por parte del COI, la federación internacional y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, la plata pasará mañana definitivamente a manos de Lydia Valentín, que ya tiene un bronce olímpico que ganó en Río 2016 y que también está pendiente de recibir la medalla de oro de Londres 2012, cuando concluyan las alegaciones de las partes.

El pasado mes de diciembre la española se proclamó campeona del mundo de los 75 kilos en las modalidades de arrancada, dos tiempos y total.

EL ANTECEDENTE DE MANOLO MARTÍNEZ

Lidia es la segunda deportista española que recibe con retraso una medalla olímpica desposeída por un caso de dopaje. El primero fue el lanzador Manolo Martínez. El atleta terminó cuarto en los Juegos de Atenas, pero ocho años después el reanálisis de la muestra del ucraniano Yuri Bilonog descubrió restos de sustancias dopantes. La suspensión de Bilonog convirtió a Martínez en medallista de bronce. Tras un proceso largo, como ha sido el de Valentín, el campeón mundial ‘indoor’ de 2003 recibió el bronce en la gala de Navidad del COE de 2013. Pero nunca percibió los 24.000 euros con los que en aquellos Juegos se acordó premiar a los terceros.

«Yo solicité el premio un tiempo después de recibir la medalla. Fui al COE, pero me dijeron que los programas ADO eran de cuatro años y que al haber terminado el ciclo no tenía derecho al dinero», explicó ayer Manolo Martínez al diario Marca. «Si a Lidia se lo dan me alegraré mucho, pero entonces insistiré en que yo también tengo derecho. Creo que eran unos 30.000 euros».