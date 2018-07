Lidia Valentín, Hija Predilecta del Bierzo

otero conde | camponaraya

Lidia Valentín tiene desde ayer uno de los reconocimientos más bonitos que puede tener cualquier persona: Hija Predilecta del Bierzo. La defensa y el orgullo de su tierra allá por dónde va, compite y logra éxitos deportivos han sido más que suficientes para que la mejor deportista de la comarca y de la provincia se lleve tan noble distinción.

Lidia era ayer una mujer contenta, pero al presidente del Consejo Comarcal se le veía exultante y lo mostraba en sus palabras: «Los méritos deportivos los conocemos todos. Es una berciana que se siente orgullosa de serlo y lo proclama a los cuatro vientos. Allá donde va, defiende ese hecho diferenciador que es ser berciano e incluso una alimentación propia de la comarca para ganar y darnos todas esas alegrías que nos ha dado. Nos sentimos muy contentos en el Consejo Comarcal de que la primera mujer a la que se le da este premio sea ella y estamos seguros de que hará honor al mismo y de que lo llevará con orgullo».

Después de Gerardo Álvarez Courel tomaba la palabra Eduardo Morán, alcalde de Camponaraya, localidad de la que es Lidia y en la que se celebró el acto: «Estamos agradecidos de que el Consejo Comarcal haya decidido hacerle este reconocimiento a Lidia y que se haga en Camponaraya, más en este recinto ferial en el que hemos disfrutado varios éxitos de Lidia y realizado también algún reconocimiento a nuestra paisana».

El regidor camponarayense también habló del proyecto de un museo con el nombre de la deportista que esté dedicado al deporte de las pesas: «La idea del museo está en proceso y cuajará. Tengo todavía pendiente alguna reunión con Lidia. Será un atractivo más para Camponaraya, para su turismo vinculado al deporte y en concreto de la halterofilia. Son tantos los premios que acumula que a veces tiene problemas de espacio. Vamos a crear un espacio público en el que Lidia pueda exponer y dar a conocer todos esos premios de los que a veces nos olvidamos, porque son tantos que se nos pasan ya desapercibidos».

Para terminar, Lidia tomó la palabra para agradecer la distinción, hablar del museo y de sus próximas competiciones: «Estoy muy contenta con este acto. Es una de las cosas que me quedaban. Estoy disfrutando de todo lo que me está pasando, de cada éxito y de que se me reconozca en mi tierra las cosas que consigo. La idea del museo me parece estupenda. Tengo todo en casa en cajas tras 20 años compitiendo y no sé dónde voy a meter tantas cosas. Es algo bonito porque la gente podrá verlo e incluso venir desde el extranjero. Aún no estoy pensando en el Mundial porque compito en el Nacional de este fin de semana».

Lidia Valentín es la tercera persona que es nombrada Hija Predilecta del Bierzo. Antes lo fueron Luis del Olmo y Juan Carlos Mestre. Por su parte, Cristóbal Halffter es Hijo Adoptivo.