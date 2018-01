Lidia Valentín reclama los 48.000 euros del premio de su medalla de plata olímpica: "Confío en mi país"

LIdia Valentín, que recibió este martes la medalla de plata de los Juegos de Pekín, manifestó que no era el día de "hablar de euros", aunque confía en obtener el premio económico que le hubiera correspondido en 2008 (48.000 €) porque ya ha sido "muy fuerte el castigo" de tener que esperar casi diez años para ser reconocida. "Confío en el trabajo que se está haciendo. Me quedo con la medalla, que es lo importante. Es feo hablar de euros en este momento tan especial. Confío en que me lo van a entregar todo porque ya he tenido realmente un castigo muy fuerte por no tenerlo in situ", dijo Valentín en la sede madrileña del Comité Olímpico Español (COE), donde recibió la medalla de manos de Marisol Casado, miembro del COI.

La halterófila obtiene la plata olímpica por el dopaje de otras tres participantes que terminaron delante de ella en el concurso de -75 kilos en los Juegos de Pekín. La primera, la tercera y la cuarta han sido descalificadas, por lo que la española , que en 2008 terminó quinta, pasa al segundo puesto.

"(La medalla) Tiene que tenerlo todo. Confío en mi país, confío en el presidente del COE, en el secretario de Estado para el Deporte, en el ministro. Sé que me tienen especial cariño, al igual que yo a ellos", dijo respecto al premio económico."Yo puedo dormir tranquila cada noche sabiendo el trabajo que he hecho. Al final lo más importante es el honor, saber que lo has hecho bien", aseguró Valentín, quien comentó que "no estaría mal" que las dopadas aportasen el dinero que ella debe recibir.

"Yo no considero que sean deportistas. Si alteras unas normas, esto deja de ser deporte y ellas dejan de ser deportistas. Esas personas que han jugado de forma no legal deberían devolverlo todo. ¿Incluso más? Bueno, ya tienen la conciencia bastante dañada, seguramente", dijo.

Valentín se confesó muy emocionada por el acto organizado por el COE para entregarle la medalla.

"Escuchar al presidente del COE me ha emocionado muchísimo, porque sé que siente lo que dice. Ver a la familia, a mis entrenadores, a los preparadores que he tenido para que sea posible esta medalla, escuchar el himno, a mis compañeros olímpicos... ha sido algo muy especial. Siempre miro el lado positivo de las cosas y si hubiera recibido la medalla allí no habría tenido este acto tan bonito. Me quedo con esto", indicó la pesista.Con el campeonato de Europa, dentro de nueve semanas, como próximo objetivo, Valentín señaló que volver a ver hoy las imágenes de Pekín, le emociona.