Llamazares confirma a De la Barrera gane o pierda

Felipe Llamazares no tiene dudas sobre la continuidad de Rubén de la Barrera al frente de la Cultural. «Seguirá como entrenador hasta final de temporada independientemente de si gana o pierde», aseguró ayer durante la renovación del contrato de Yeray González por tres temporadas más. «Las valoraciones las haremos a final de campaña, ahora no tiene sentido. Nadie está preocupado, sólo pensamos en mantenernos en Segunda División. Se trabaja con ese escenario, pero pase lo que pase, las evaluaciones se llevarán a cabo cuando termine la Liga», insistió.

A pesar de que el equipo ocupa en estos momentos una de las plazas que condenan al infierno de Segunda B, Llamazares insistió en que la hoja de ruta del club leonés no depende de los resultados. «Este es un gran proyecto y en ello trabajamos. No hemos tenido debate alguno dentro de la entidad, analizaremos a final de temporada, pero sí puedo decir que aquí no ha habido dudas ni preocupación. Confiamos en las personas que integran el club y sin duda estamos muy contentos», dijo. Unas palabras que sin embargo chocan con la filosofía de Aspire, cuya inversión en la Cultural y Deportiva Leonesa está sobre todo enfocada a que el equipo se asiente en Segunda e incluso pueda luchar por objetivos mayores en los próximos años. Pese a ello, el directivo aprovechó su última intervención para reiterar que, en caso de que descender, no significará «un drama» para nadie. «El club no desaparecerá», se justifica.

Oscar Cano, director deportivo de la Cultural, ha sido uno de los grandes señalados por la mala racha que viene cosechando la Cultural en esta segunda vuelta, sobre todo en febrero, donde acumuló cuatro derrotas seguidas. Son muchos los sectores del club y de la afición los que critican la mala gestión del granadino a la hora de confeccionar la plantilla, no sólo en verano sino con las incorporaciones del mercado invernal. Aún así, Llamazares cerró filas evitando la autocrítica. «Tenemos a los mejores en el club», continuó, para admitir después que «nos hubiera gustado estar más arriba en la clasificación a estas alturas, pero está claro que podemos permanecer», finalizó. La plantilla trabaja a fondo esta semana para evitar que la victoria ante el Reus del pasado domingo sea un espejismo. El Sporting dictará sentencia el domingo.