Llega a León el tercer 'Cruyff Court' con Juan Carlos como embajador

León ha inaugurado hoy su nuevo 'Cruyff Court', el tercero fruto del acuerdo entre la Fundación Cruyff y la Fundación Bancaria "la Caixa" para favorecer la inclusión social de niños y jóvenes vulnerables en zonas desfavorecidas.



Juan Carlos, exjugador del FC Barcelona y miembro del 'dream team' entrenado por Johan Cruyff, será el embajador de esta iniciativa en León



A la apertura ha asistido el alcalde de León, Antonio Silván, además de la presidenta y el director en funciones de la Fundación Cruyff, Susila Cruyff y Sander Waare, respectivamente.



El de León es el tercero de los trece Cruyff Courts que están previstos en diferentes provincias de España gracias al trabajo conjunto entre la Fundación Cruyff y la "la Caixa".



En diciembre de 2016 ya se inauguró el primero de los campos en Palencia, con Eusebio Sacristán, exjugador del FC Barcelona que también entrenó a las órdenes del legendario jugador y entrenador holandés.



A este le siguió el Cruyff Court Joaquín Sánchez, capitán del Real Betis Balompié, en El Puerto de Santa María.



Los Cruyff Courts son pequeños campos de fútbol de uso libre que pretenden, a través del deporte, inculcar valores como la responsabilidad, el respeto, el juego en equipo y la educación en hábitos saludables para evitar el sedentarismo y la obesidad infantil.



Además de construirlos, el acuerdo también incluye el mantenimiento y dinamización de las instalaciones.

El Cruyff Court es una versión nueva del campo de fútbol tradicional de la mayoría de barrios.



La finalidad es recuperar la función que tenían los antiguos campos de fútbol como punto de encuentro de niños de la zona que comparten momentos de convivencia y diversión, pero también un espacio de aprendizaje de valores y actitudes positivas.



En el caso de León, el Cruyff Court cuenta con la implicación del Ayuntamiento, propietario del terreno y que colaborará en las actividades mensuales.



Este nuevo campo albergará el Cruyff Court 6 Vs. 6, un torneo para niños de 10 a 12 años que conecta todos los campos de fútbol del proyecto.



En paralelo, el Community Program: Heroes of the Cruyff Courts es un programa formativo que tiene por objetivo enseñar a los jóvenes de diferentes barrios a organizar su propio campeonato.