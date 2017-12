«Llegar a 25 puntos en la primera vuelta está en nuestras manos»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Rubén de la Barrera (La Coruña, 1985) se refiere a la importancia del choque de hoy ante el Nástic, correspondiente a la antepenúltima jornada del campeonato de Liga de Segunda División. «Es un partido fundamental», indica el técnico. Para el entrenador, la exigencia a la que el grupo se verá sometido será máxima, y en cómo afronte la Cultural este aspecto que también forma parte del juego, influirá decisivamente, en las posibilidades de victoria. Para el encuentro liguero de hoy sólo contempla el escenario en el que se obtengan los tres puntos, y pide «un apoyo máximo de la afición ante un duelo de esta importancia».

—¿Qué es lo que menos le gustó del encuentro disputado en la pasada jornada frente al Lugo?

—Lo que me molestó del último partido fueron las sensaciones. El resultado es consecuencia de lo que hicimos. Buscábamos superar al rival, pero no se transmitió así. El Lugo fue muy superior a nosotros.

—¿Qué espera tras la derrota en el Anxo Carro?

—Hay que seguir. La mentalidad es muy importante. Tenemos que competir al máximo ante el Nástic. Este partido es fundamental para nosotros, en nuestra mano está llegar a 25 puntos al final de la primera vuelta, y por eso vamos a luchar.

—¿Qué sistema es el mejor para conseguir la victoria frente al Nàstic?

—Tenemos varias posibilidades de juego, pero la meta fundamental es ser mejor que el contrario. No puede haber ansiedad. Lo que nos tiene que salir es nuestra mejor versión. Espero que el resultado sean tres puntos, no me preocupa el puesto ahora mismo.

—¿Va a haber variaciones con respecto al encuentro disputado en Lugo?

—El cambio en la propuesta también atiende al rival. En Lugo el equipo buscó superar a través de conducciones, de pases y de liberar oponentes. Ajustamos en cada partido y tratamos de aplicar los cambios en función del estudio que hacemos.

—¿Cómo espera el encuentro frente al Nàstic de la presente jornada del campeonato de Liga?

—El partido ante el Nàstic nos obliga a hacerlo muy bien si queremos ganar. Es un buen equipo. Fuerte defensivamente, y con dos de los mejores delanteros de la categoría. Hay que aumentar las prestaciones en el sentido defensivo del juego.

—El equipo necesita volver a la victoria...

—Lo único positivo de verse necesitado, es que nos vemos obligados a exprimir nuestra mejor versión.

—La afición culturalista también tiene su papel para que el equipo se vea respaldado, ¿no?

—Es muy necesario también que la gente esté con el equipo. Su apoyo es importantísimo. Nos va a llegar su fuerza a nivel emocional, seguro.

—Nadie dijo que esta temporada, la del regreso a Segunda División, tras 43 años, iba a ser fácil...

—En un ejercicio de realismo, era probable encontrarnos en una situación de este tipo en la categoría. Pero, si miramos hacia atrás, de cara a principios de 2017, todos habríamos firmado terminar el año en esta lucha.