Llegará un pivote y saldrá Vejin

sergio c. anuncibay | león

La actividad en el Abanca Ademar se traslada ahora a los despachos después de cerrar el sábado en Valladolid una temporada superlativa. Los leoneses estarán de nuevo en la Liga de Campeones. Otra vez entre los mejores clubes de Europa. Y tendrán que enfrentarse a las dos competiciones sin tres piezas muy importantes de la plantilla.

No será nada fácil amortiguar la salida de Álex Costoya, el máximo artillero del vestuario. Sus más de cinco goles de media por partido han sido trascendentales para que el conjunto leonés acabe el curso en esa segunda plaza, sólo por detrás del Barcelona.

La directiva, y sobre todo Guijosa, querían renovarle e, incluso, lo daba por hecho el presidente Tano Franco, pero el Chambery se cruzó por medio y, al final, decidió cambiar la Asobal por la liga francesa, en estos momentos una de las más potentes del mundo.

Si bien, el club fichó hace semanas a un jugador balcánico para ese lateral izquierdo. Ivan Mosic llegará a León con la difícil tarea de suplir a un Álex Costoya que ya entra en los planes de la selección española. El serbio viene de jugar en Dubai, aunque empezó el año en el Estrella Roja de Belgrado. Tiene 25 años y es capaz de ocupar su posición tanto en ataque como en defensa. De todas formas, necesitará un tiempo de adaptación. Tampoco estará la próxima temporada el portero Vladimir Cupara, al que el Kielce de Polonia echó el lazo hace tiempo. Su vacante la ocupará el croata Dino Slavic, aunque lo normal es que Biosca sea quien lleve los galones en la portería. El guardameta internacional —ha sido convocado por Ribera para los Juegos del Mediterráneo— ha firmado su mejor campaña desde que llegó a León, rindiendo al mismo nivel que su compañero.

Igualmente, Diego Piñeiro, que ha ejercido de capitán, disputó en el Huerta del Rey su último encuentro con la camiseta del Abanca Ademar. Estará el próximo ejercicio en el Dunkerque, también de la Liga gala. Su salida, como la de Costoya, no estaba prevista, pero la oferta no cuajó y el gallego, que llegó al club siendo un niño, tomó la decisión de cambiar de aires. De momento no han contratado a nadie para esa posición, aunque desde la directiva se está muy pendiente del mercado. Llegará un pivote y no descartan incluso una cuarta incorporación.

Además, Pedrag Vejin ya sabe que debe buscar equipo. Ha pasado de puntillas por León en su segunda tentativa y prácticamente ha estado inédito durante todo el curso, a pesar de que Guijosa le dio varias oportunidades. Tiene contrato en vigor, pero la idea es que su ficha quede libre. Quizá fichen a otro zurdo si se pone a tiro. El resto siguen todos.