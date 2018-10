«Llevar dos semanas sin marcar me preocupa cero»

otero conde | ponferrada

El último encuentro de la Deportiva ante Las Palmas Atlético dejó varias ocasiones en del cuadro canario en los minutos finales. Quizá la formación berciana dejó algo desguarnecida la zona de atrás para irse a buscar la victoria. El entrenador asume el riesgo: «Nosotros queremos ganar siempre y no vamos a mirar si corremos más o menos riesgos de perder un partido. Vamos a buscar portería contraria. No hay que tener miedo».

Bolo restó importancia al hecho de llevar dos jornadas consecutivas sin ver puerta: «Me preocupa cero. Mientras sea un equipo serio que compita al 100% y tenga oportunidades, no me preocupa. Las ocasiones entrarán. El problema vendrá el día que no compitamos, demos facilidades, juguemos mal...».

El preparador vasco destacó las virtudes de un rival que es algo más que velocidad y contraataque: «Es parecido al de la semana pasada. Es otro filial con jugadores que tiene muchas posibilidades de estar en breve en el fútbol profesional. Muchos de ellos ya han debutado incluso con el primer equipo. Va a ser un partido difícil en el que vamos a tener que hacer las cosas muy bien para conseguir algo positivo. Es un filial y también tiene calidad y crearte otros problemas. Nosotros hemos estudiado bien el partido. Pero lo más importante es que nosotros estemos bien y si lo estamos y hacemos las cosas como hasta ahora, vamos a tener mucha posibilidades de conseguir lo que queremos. El Atlético de Madrid tiene ritmo e intensidad».

El de mañana será el primer encuentro ante un equipo madrileño esta temporada fuera de El Toralín. La pasada temporada consiguió ganar dos duelos en esa comunidad de los tres que venció a domicilio, siendo ambos en la recta final de la competición de la regularidad: 3-4 ante el Unión Adarve y 0-3 contra el CF Fuenlabrada.

Sin máscara

David Grande ya no usará en este partido la máscara. Después de ser convocado para el duelo de Pontevedra, pero no jugar, y de reaparecer el domingo anterior ante Las Palmas Atlético, el delantero jugará mañana, si el míster le da minutos, por primera vez sin máscara desde el 8 de septiembre, día en el que se rompió la nariz en el choque ante el Guijuelo.