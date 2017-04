«Lo esencial es llegar lo mejor posible al playoff»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Rubén de la Barrera lo tiene claro. No descarta la primera posición aunque la prioridad pasa porque el equipo siga creciendo y llegue al playoff de ascenso de la mejor manera posible. «Ahora es esencial pensar en nosotros. Y en el siguiente partido frente al Lealtad pero lo que más debemos tener en cuenta es el crecimiento en el juego de esta plantilla para llegar de la mejor manera posible a la fase que nos interesa y en la que nos jugaremos el ascenso. Si logramos mostrar nuestro mejor nivel seguro que vamos a sumar muchos puntos hasta ese momento, incluso los nueve que restan», remarcaba el técnico gallego para el que acabar primeros sería importante, «aunque no debe obsesionarnos».

De la Barrera califica la situación actual como «positiva» y añade que no es tan diferente a la primera vuelta donde el equipo marchaba con paso firme como líder. «En esta segunda vuelta estamos realizando muy buenos partidos. Bien es cierto que en cuanto a números tal vez en la primera hayamos logrado más pero con los de esta segunda también estamos logrando cosas importantes. El equipo está dando una gran imagen y en estos últimos partidos también ganando con solvencia. Eso es bueno por muchos motivos en una fase en la que tenemos el playoff a la vuelta de la esquina. Y ahí sí que hay que darlo todo y llegar en el momento de forma óptimo».

Aunque para el entrenador culturalista lo más importante es lo que pueda hacer su equipo tampoco descarta que en otros partidos los resultados le puedan favorecer. Entre ellos el del Guijuelo que recibe al líder Racing de Santander. «Estaría bien que nos echaran un cable. Aunque ellos no pensarán si ganando favorecen a uno u otro. Eso sí, a pesar de todo creo que el Racing está en un momento de forma muy bueno y será complicado que pinchen, aunque no imposible. Más si el Guijuelo tiene casi sellada la permanencia. No obstante a nosotros lo que nos vale es saltar al campo e intentar ganar, y además bien, al Lealtad».

De la Barrera también se refirió a las posibles rotaciones que pueda hacer en el equipo con vistas a que los jugadores lleguen perfectos a la fase de ascenso. «Siempre intento poner el mejor once. Por eso a veces no están los que unos pueden querer sino los que mejor se encuentran o pueden hacerlo en ese partido por su estado o condiciones. Para mí lo importante es que todos lleguen bien a la fase definitiva». Y entre ellos Zuiverloon que bien podría disfrutar de minutos en estos tres encuentros que restan para acabar la Liga regular. «No nos vamos a volver locos ni forzar. Veremos en qué manera puede participar en estos encuentros para que llegue en un estado ideal al playoff y que pueda coger el tono. Gianni es un jugador muy importante para nosotros, pero también el resto de la plantilla. Por eso es preciso saber cómo se encuentra cada uno para intentar sacar lo máximo y de paso optimizar nuestros recursos».

El entrenador gallego también se refirió al resto de grupos. «Desde que se inició la temporada he seguido a los otros tres grupos. Eso sí, cuando llegue el momento lo haré de una forma más precisa. Ahora toca el que tenemos y luego, en su momento, analizar a los posibles rivales y como poder hacerles frente».