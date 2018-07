David Silva aseguró que se mantiene ajeno a las críticas que le señalan por su inicio de Mundial 2018. «Se ha hablado ya bastante de las críticas, quedan aparte. Somos profesionales, nos dedicamos a jugar y a intentar hacerlo bien para cambiar las opiniones que, a veces, no son merecidas, pero tras doce años aquí estoy acostumbrado», dijo.

«Es algo que no me importa, llevo mucho tiempo aquí y la crítica siempre está. Nos dedicamos a jugar y a hacerlo lo mejor posible y en esta ocasión nos ha tocado a Iniesta y a mí y no lo podemos controlar. Lo que podemos hacer es dar el cien por cien en el campo. Lo que nos ha llevado a los éxitos ha sido tener el balón. Luego cada partido te pide cosas diferentes y hay que saber leerlos como hemos hecho todo este tiempo».