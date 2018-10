«Lo que más me importa es ganar»

otero conde | ponferrada

Que Yuri meta goles no debería ser noticia. Pero que siga haciéndolo con la misma frescura que cuando tenía diez años menos o que siga batiendo marcas propias o ajenas no deja de llamar la atención. Cuatro jornadas consecutivas anotando, líder de la clasificación de goleadores de la categoría con seis unidades y un nuevo hat trick -sin marcar de penalti- han vuelto a centrar el foco informativo sobre él. A pesar de todo, no han faltado críticas. Pero si las recibe Nadal por ir a ayudar en las inundaciones...

«Es difícil marcar en esta categoría. Lo más importante es que el equipo gane, que los puntos y consiga el objetivo», afirmaba Yuri en EsRadio Bierzo. El ariete de Maceió bromeaba de nuevo comparándose con el vino: «Soy como el vino: cuanto más tiempo, mejor. Intento trabajar al máximo. Sé que es difícil cada año que pasa, pero tengo en mi mente que tengo que cuidarme al máximo para poder rendir y es lo que intento que hacer y además tengo la ayuda de gente. Todos queremos jugar todo, pero el míster es el que sabe cuándo tiene que dar descansos. Lo importante es que el equipo, juegue quien juegue, puntúe para llegar al objetivo».

Yuri militó en el Pontevedra, rival de pasado mañana y equipo con el que marcó por primera vez un gol en El Toralín. En la pasada campaña por fin hizo gol ante la escuadra granate siendo futbolista de la Deportiva. El jugador analizó cómo llega el partido para ambos: «Pontevedra me trae buenos recuerdos. Allí jugué cuando llegué a España y tengo buenos amigos. Le deseo lo mejor al Pontevedra desde el lunes. Creo que va a ser un partido complicado. Viene de vencer en Fuenlabrada y querrá acercarse a la zona alta ganándonos. Estamos en una buena línea y hay que seguir así».

El delantero recuerda perfectamente sus cuatro tripletes con la SDP: «Cada vez que veo los balones de los hat tricks me asaltan muchos recuerdos a la mente por todo lo que me ha sucedido en la Ponferradina en casi diez años aquí. Estoy muy contento por lo que he hecho y estoy haciendo. Ésta es mi casa. Son siempre recuerdos bonitos. ¡Ojalá logre más!