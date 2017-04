Ante la lógica aplastante... desafío

georgino fernández | león

«En la guerra determinación y en la derrota resistencia». La famosa frase de Churchill es aplicable al partido que este Sábado Santo (17.00) tiene que resolver el Abanca Ademar. Llega al Palacio el líder incontestable de la Liga Asobal, el Barcelona, el mejor equipo de la historia, firme candidato a levantar la Champions y al que nadie ha ganado desde hace cuatro años en la competición española. Con estos argumentos encima de la mesa la lógica mas aplastante invita a pasar página y esperar al siguiente rival. Sin duda es una opción. Pero el equipo leonés prefiere la del desafío. Y lo hace sabiendo que el par tido va a ser una guerra donde necesitará toda su determinación y que sin duda habrá fases complicadas donde tendrá que sacar su espíritu de resistencia numantina.

«No es un partido donde tengas que convencer de algo a los jugadores. Ellos creen en sus posibilidades y nos hemos conseguido abstraer de todos los récords del Barcelona. Tenemos un rival delante que es el Barça, uno de los mejores equipos de Champions y vamos a intentar batirles como hacemos con todos los rivales», apuntaba ayer en la rueda de prensa previa al partido el técnico marista, Rafa Guijosa.

Los números, sin embargo, avalan a los azulgranas. El Barça acumula ocho victorias consecutivas en sus últimos compromisos ligueros disputados en el Palacio Municipal de los Deportes de León. El Ademar no sabe lo que es disfrutar en su feudo de un triunfo frente a los azulgranas desde la campaña 2007-2008, con Jordi Ribera en el banquillo, cuando los dos puntos se quedaron en León (25-24).

Pero también el Ademar tiene argumentos a su favor. Los leoneses son la mejor defensa de la Liga con 580 goles en contra y una media de 24,17 goles encajados pero su rival es el mejor ataque con 804 tantos a favor y una media de 33,50 tantos anotados.

El duelo apunta a ser duro y más si se tiene en cuenta el partido de ida en el Palau cuando el Ademar puso contra las cuerdas al Barça, pudo ganar, y al final cayó por la mínima 26-25. «Hicimos un gran partido y ellos también pero nos vamos a encontrar a otro Barça, el que nos encontramos entonces era un equipo muy saturado de competición y nosotros llegamos en un momento muy dulce de resultados sin nada que perder y sin ningún tipo de presión y nos salieron bien las cosas desde el principio. Repetir esas condiciones será imposible porque el Barça viene ahora de otra forma; primero sabe que fuimos capaces de hacer un resultado muy igualado y que podemos estar ahí y por eso ya no tendremos a nuestro favor el efecto sorpresa. Eso será un inconveniente más para nosotros», dijo convencido Guijosa.

Pero es el Ademar y su ADN obliga. «Tenemos que plantear un partido inteligente en ataque porque sabemos que cada error nos lo harán pagar con un gol en contra. Y a partir de ahí ponerles un partido muy difícil con nuestra defensa y nuestra portería; evidentemente el Barça nos exigirá más que el resto tanto a nivel colectivo como individual», dijo Guijosa que apuntó que no tiene en las mejores condiciones a alguno de sus hombres aunque fiel a su discurso añadió acto seguido: «Eso no es excusa». También se mostró convencido de que la baja por lesión del meta Pérez de Vargas no afectará al potencial del Barça.