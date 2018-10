Lopetegui se aísla del ruido: 'No estoy pendiente de lo que puedan decir'

Yo no estoy pendiente de lo que puedan decir, no le prestamos atención porque no nos ayuda a ganar el partido contra el Levante. Estoy concentrado en recuperar el momento de buen juego que hemos tenido, ha reconocido Julen Lopetegui, entrenador del Real Madrid, antes de que regrese a la Liga, este sábado contra el Levante (13.00 h.) en medio de una crisis goleadora y de resultados que se hace demasiado larga.

El entrenador del Real Madrid se ha refugiado en vagas cuestiones deportivas ante la avalancha de rumores y comentarios sobre su continuidad en el cargo, la confianza de la cúpula del club en su trabajo o los futuribles entrenadores blancos. Absolutamente, ha dicho, casi entre dientes, sobre si se siente respaldado por el club, sin explicar más allá ni transmitir demasiada convicción.

Estamos concentrados única y exclusivamente en el partido de este sábado, sabiendo que esta temporada todavía hay un interrogante para todos los equipos, ha comentado, en la primera pregunta frontal sobre el tema, focalizando la atención en que la temporada es larga y la situación del equipo no es desesperada.

Nadie sabe lo que va a pasar esta temporada, nos lo tendremos que ganar en el campo, ha insistido. La solución está en los jugadores que tengo, ha reconocido ante la posibilidad de ir al mercado en enero.

CARVAJAL, LA ÚNICA BAJA

En medio de la crisis, el parón de selecciones le ha servido al Real Madrid para recuperar efectivos lesionados, todos salvo Carvajal. Llegamos con más elementos que nos fuimos al parón, el único descartado es Dani, pero no todos van a llegar exactamente igual, ha confirmado Lopetegui.

Somos optimistas con Bale y con otros jugadores como Benzema, ha dicho el técnico, sin querer confirmar su presencia ni en la convocatoria que facilitará este mismo sábado, aunque ha querido reconocer al galés su compromiso: Bale ha sido responsable, no ha forzado para jugar con su selección, veremos entre hoy y mañana que hacemos con él y con otros jugadores, ha explicado.