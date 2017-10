Lopetegui apela a la cordura

s. a. b. | madrid

Julen Lopetegui, seleccionador nacional de fútbol, se preguntó ayer por qué no va a convocar al defensa internacional del Barcelona Gerard Pique si es seleccionable y quiere ir a la selección, y pidió «a la gente un poco de raciocinio y de cordura» con el jugador.

«He hablado con Piqué. Después de lo ocurrido quería saber cómo está anímicamente y si está al 100% mentalmente aquí. He visto bien a Piqué. Concentrado, motivado. Espero que vuelva cuanto antes la cordura, el buen rollo y el buen ambiente», afirmó en el programa ‘El Partidazo’ de COPE según una nota de prensa de la cadena.

«Sé que la situación es desagradable, pero pido a la gente un poco de raciocinio y de cordura», añadió.

Lopetegui cree que «el compromiso de Piqué con la selección es bárbaro» y que por eso lo ha llamado. «Lo demás no voy a analizarlo», precisó.

«Sé que no es fácil esta situación, pero si Piqué es seleccionable y quiere venir, ¿por qué no lo voy a llamar?», agregó el seleccionador nacional.

«Esta situación no es agradable para nadie, pero intentamos calmar las cosas. Todo se va a tranquilizar. Piqué es un tipo querido en el vestuario. Yo no veo mal ambiente, si lo viera me preocuparía y me ocuparía», comentó.

«Todos los jugadores que vienen a la selección es porque quieren venir. Ahora, no me meto en las ideologías de cada uno», dijo.

Sobre el entrenamiento del lunes, Lopetegui señaló: «Hubiera sido un error entrenar a puerta cerrada. La gente también tiene derecho a expresarse».

Gerard Piqué se ejercitó e con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) tras un recibimiento hostil y 23 minutos sobre el césped acompañados de insultos desde la grada por aficionados que portaron pancartas en su contra y mostraron su deseo de que abandone inmediatamente la Roja.

Nunca se había vivido un ambiente tan hostil contra un jugador en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Julen Lopetegui mantuvo el entrenamiento a puerta abierta, el único de toda la semana, y numerosos aficionados acudieron para mostrar su repulsa a Piqué y pedirle que deje la selección española.

«Piqué cabrón fuera de la selección» y «fuera, fuera», fueron los gritos que acompañaron desde la grada el momento en el que Piqué saltó al césped junto al resto de internacionales. Seguridad privada y ocho miembros de la Guardia Civil habían retirado alguna pancarta minutos antes, pero se vieron varias atacando al central catalán.

Los insultos de la grada se encadenaron así como los cánticos. «No nos engañan, Cataluña es España», «Viva España» y «Viva la Guradia Civil», se repetían en un ambiente que solo cambiaba para ovacionar a Sergio Ramos o corear el nombre de Isco Alarcón.

Esa crispación ha dejado en un segundo plano el trascendental partido que jugará la selección el próximo viernes.

Lopetegui apostó en Albania, bajo la intensa lluvia de Shkoder, por una defensa de tres centrales con éxito rotundo: 0-2 y buen rendimiento de una línea formada por Sergio Ramos, Gerard Piqué y Nacho Monreal, reclutado a última hora por la baja de Jordi Alba en Turín. Aquel precedente podría hacer creer que el cuerpo técnico tiene decidido usar ese plan en Alicante el viernes, pero no es nada seguro por el momento. En el siguiente duelo en suelo español después de aquel encuentro, celebrado justo hace un año, Lopetegui alineó una zaga de cuatro ante la modesta Macedonia en Los Cármenes, si bien no podía contar con Ramos, lesionado ante Albania precisamente, ni tampoco con Piqué. Fueron Bartra y Nacho los centrales elegidos.

Ahora, la duda es si repetir con aquel tridente defensivo ante una selección albanesa que ha cambiado desde la llegada de Cristian Panucci o usar cuatro atrás con César Azpilicueta y Alba en los laterales. «Nos jugamos la clasificación para el Mundial. Si ganamos lo tenemos prácticamente hecho. Espero que la gente nos apoye, esté con nosotros como siempre está. Esperar que vaya todo bien y que salga un buen partido», confía.