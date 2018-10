Lopetegui: "Me encuentro con más ánimo que nunca"

“Me encuentro con más ánimo que nunca”, ha asegurado el entrenador del Real Madrid, después de perder 1-2 en casa ante el Levante, por su convicción para seguir en el cargo. “En lo último que pienso es en mi puesto, pienso en levantar a los chicos para el partido del martes”, ha dicho.

El técnico blanco ha alabado el juego de su equipo y ha cargado toda la responsabilidad de la derrota a la mala fortuna y la falta de acierto. “El fútbol ha sido injusto con nosotros, ha sido una derrota inmerecida. Hemos atacado mucho y bien”, ha repetido dos veces en su primera respuesta. “Han sucedido cosas extrañas, con un tiro en contra íbamos 0-2, el fútbol tiene estas cosas. Lo único que puede hacer el equipo es acertar y ganar partidos”, ha explicado.

Marcelo, uno de los capitanes del equipo, hizo una defensa encendida de su entrenador: “Estamos a muerte con el técnico. No me parece justo que no se deje trabajar al entrenador al principio de temporada, que se critique tanto a principio de temporada, que se digan tonterías de que necesitamos un nuevo entrenador o un nuevo delantero”, dijo el brasileño a las televisiones con derechos al final del partido.

Un Lopetegui más intenso que nunca en rueda de prensa, visceral, ha mandado mensajes con más contenido que habitualmente. La ocasión bien lo merecía. “Me he encontrado un vestuario triste, pero seguro que vamos a revertir la dinámica”, ha dicho con un entusiasmo impostado.

PACO LÓPEZ, ORGULLOSO DE SU EQUIPO

Por su parte, Paco López, el entrenador del Levante que hace un año estaba entrenando en Tercera División, ha salido triunfador del Santiago Bernabéu con un despliegue táctico espectacular de su equipo. “Hemos trabajado toda la semana cómo contrarrestar al Madrid y en la primera parta han salido bien muchas de esas cosas, en la segunda hemos sufrido algo más. Nuestra consigna era crear peligro cada vez que robábamos”, ha explicado.

“El talento tiene límite, pero la fe y el convencimiento no y este equipo cree mucho en lo que hace”, ha valorado el técnico valenciano, que también ha señalado como una jugada aislada dentro del desarrollo del partido el único tanto que consiguió el Real Madrid en el partido: “El gol nos lo hacen casi en una contra, en una pérdida no forzada, con el equipo en despliegue”, ha dicho.