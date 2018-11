fRANCISCO ROBERTO OTERO | PONFERRADa

Nicho acabó contento con el punto logrado y ensalzó la oposición que tuvo delante: «La Deportiva fue un gran rival. Era el líder y nosotros creo que hicimos un gran partido, muy trabajado y muy trabado. Al final nos vamos con la sensación de que si el domingo derrotamos al Burgos CF, este punto nos sabrá a mucho. Fue un encuentro muy duro y complicado en el que ninguno daba su brazo a torcer. Hemos ido a muerte, pero no conseguimos obtener la victoria. No obstante, nos vamos con un buen punto».

El defensa subrayó la intensidad que tuvo el choque: «Los derbis se juegan con mucha pasión, garra y entrega y éste no fue la excepción. Luchamos hasta el final, pero no logramos concretar ninguna ocasión. La verdad es que hubo pocas acciones de peligro. Gracias a Dios pudimos dejar la portería a cero. La afición nos ha dado un plus. Siempre está con el equipo en las buenas y en las malas y cuando exige, es razón de más para que nosotros nos pongamos las pilas para competir al máximo nivel».

A pesar de los últimos tres empates seguidos, el jugador cree que el equipo va a más: «Seguimos trabajando en buena línea. La pasada semana no jugamos un buen partido, pero hoy hemos mejorado y hay que refrendarlo en próximas citas».

Sobre su posición en el lateral izquierdo, el azteca apuntó esto: «Me he encontrado bien. Hay que trabajar donde nos ponga el míster. Me voy acoplando cada día más».