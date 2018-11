«Los derbis marcan a los dos equipos»

ÁLEX ESTÉBANEZ/ROBERTO ARIAS PONFERRADA/LEÓN

Hablar de fútbol con Marcos Tyrone es como consultar una enciclopedia. Su prodigiosa memoria le permite recordar todos o casi todos los goles que marcó en su dilatada carrera como jugador de la Deportiva, y no son pocos. En 13 temporadas marcó 149 tantos sólo en Liga (el resto se pierden en los archivos de la época, pero dice que pueden llegar a 160) y es, tras Eduardo, el segundo jugador que más veces ha vestido la camiseta blanquiazul.

Curiosamente, su historia contra la Cultural comienza con otro derbi. Entonces, a principios de los setenta, Tyrone jugó con el Valladolid en la Copa Federación Oeste. El equipo pucelano ganó 1-0 con gol del centrocampista berciano y se llevó el torneo. «Después jugué diez veces más, ya con la Deportiva, en Tercera División. El primero fue en la Copa del 73-74. Nos ganaron 2-0 allí ganamos en la vuelta 1-0. La verdad es que no tengo buenos números contra la Cultural, creo que perdí más de los que gané y no les marqué muchos goles».

Aquellos derbis eran otra historia, como todo el fútbol en general: «Eran partidos de mucha fuerza y de muchas patadas, y los árbitros no cortaban el juego. Ahora se juega bastante más y se tiene más el control del balón. Entonces los centrales no se pasaban la pelota, la mandaban arriba rápido».

Tyrone espera mañana un partido «parecido al del Castilla», pero tiene claro que «estos partidos marcan a los dos equipos. El que gana se viene arriba anímicamente y el que pierde se queda tocado. Aquí aún nos acordamos del 1-3 de hace dos años, que nos marcó para toda la temporada».

La ausencia de Yuri es un hándicap, a entender de Tyrone, porque «él juega su partido, pero es fundamental para la Ponferradina. Quizá no tanto para sus compañeros, pero al final se lo tienen que agradecer porque da resultado».

La clave para mañana estará en que la Deportiva mantenga su línea de la temporada: «Es un equipo que sabe no perder y los números lo demuestran. Encima, el día que mas goles nos metieron, ganamos el partido. La Cultural tiene jugadores de categoría, pero nosotros tenemos futbolistas que conocen la categoría».

Mariano Arias Chamorro ‘Marianín’, uno de los futbolistas más emblemáticos de la Cultural afirma, «cuando ambos equipos están en la misma categoría se ven dos veces por temporada. El año pasado no hubo derbi, pero esta vez lo hay, y no dejan de ser partidos muy especiales. La Ponferradina anda bastante bien y la Cultural, me sorprende».

Aunque la Ponferradina está mejor clasificada, el ‘Jabalí del Bierzo’ apuesta por una victoria de la Cultural, «aunque la Ponferradina está líder y la Cultural no sé bien donde está, este derbi espero que gane la Cultural, que se vea un buen partido y que la afición disfrute».

El resultado final no cree que sea definitivo, a pesar de que una derrota blanca dejaría al equipo de la capital a siete del berciano, «en esto del fútbol no hay nada escrito. Son tres puntos importantes, sí, pero estos derbis son así. Gana la Ponferradina y se pone a siete puntos pero dentro de ocho partidos está la Cultural por delante. Gana la Cultural y se pone más emocionante la temporada, pero no hay nada definitivo. La Cultural todavía no se ha adaptado a la categoría. Espero que comience a hacerlo a partir del derbi».

Sin embargo, Marianín está sorprendido por la marcha de la Cultural, «la Cultural debería liderar el grupo porque tiene grandes jugadores, y alguno como Yeray no entiendo que no esté jugando. Esta temporada no se qué le pasa a la Cultural que cuando encaja un gol se descompone y tiene que luchar hasta el final para deshacer el entuerto, aunque luego sólo empata o pierde».

Aunque el equipo leonés está atravesando un momento difícil no cree que la presión de tener que ser primero le esté pesando, «aunque la Cultural está en un momento algo delicado no creo que le pese la presión. Lo que tiene que hacer es salir a jugar como ante el Barcelona, que salió a darlas todas y jugando así no debe de tener problemas. Pese a ello me mojo, la Cultural va a ganar porque tiene un gran equipo y muy buenos futbolistas, pero debe disfrutar», aseguró.