«Los puntos se ganan y se pierden por los goles y nosotros hicimos uno»

ROBERTO ARIAS | LEÓN

Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, compareció con cara de satisfacción por la victoria alcanzada por su equipo, aunque contrariado por haber cedido mucho terreno cuando su equipo contaba con ventaja en el marcador, «el partido lo controlamos hasta que nos pusimos por delante, porque a partir de ese momento lo controlaron ellos. No tuvieron la suerte de meterla, mientras que nosotros sí. Los puntos se ganan y se pierden por los goles, nosotros metimos uno y ellos ninguno. Fue un partido entre dos equipos que no querían perder. Ellos, por la clasificación les hacen menos cosas que saben hacer. Hasta el gol controlamos bien, haciendo más o menos lo que queríamos. Después del gol ellos fueron más arriba, arriesgaron más y ahí nosotros no supimos defender, haciéndolo muy mal, muy nerviosos, nos metimos muy atrás, pero tuvimos la suerte que no metieron. Ahora debemos mirar hacia arriba. Queréis que de nosotros salga que nuestro objetivo ahora es el ascenso pero no lo vais a oir. Que estamos arriba y no renunciamos a nada, sí, pero de nosotros no va a salir que somos favoritos para el ascenso. Esta victoria nos pone en muy buen sitio de cara a Rayo y Huesca, que están por encima nuestra, con un equipo como el Rayo que tiene más tradición por cercanía en Primera División, y vamos a seguir luchando. Son tres puntos más que nos colocan en buena disposición para medirnos a los equipos que son claros candidatos a ascender», dijo.