Luis Enrique le levanta el castigo a Jordi Alba

JAVIER VARELA | MADRID

Luis Enrique anunció hace un mes tras la derrota ante Inglaterra que la próxima lista iba a estar interesante y vaya si lo ha sido. Para empezar Jordi Alba vuelve a la selección. La ausencia del lateral izquierdo del Barcelona en las convocatorias se había convertido en el debate nacional y con la convocatoria de Luis Enrique, parece que se ha llegado al punto y final al desencuentro que parecía existir. Con la llegada del nuevo seleccionador al banquillo de España, Jordi Alba había sido el gran ausente de las dos primeras convocatorias a pesar del nivel del lateral azulgrana en los últimos meses en el Barcelona, por lo que parecía que algún conflicto pasado entre ambos en el Barcelona era el motivo de la ausencia.

Jordi Alba no viste la camiseta de La Roja desde el 1 de julio, día en que la selección española fue eliminada del Mundial 2018 por la anfitriona, Rusia, en los penaltis de octavos de final. El técnico asturiano fue rotundo para explicar su llamada: «No tengo por norma tomar decisiones sobre lo que piensa el clamor popular». Además, reconoció que no ha habido «un momento puntual» sobre su decisión de llamar a Jordi Alba. «No ha cambiado nada y no tengo ningún problema personal con ningún jugador. No ha habido llamadas ni nada». Luis Enrique, reivindicó que «en esta sala no hay nadie que conozca mejor a Jordi Alba» que su staff. «Ha jugado el 80 por ciento de los partidos que podía jugar».

Su jugador «favorito»

El seleccionador no quiso decir nada al ser preguntado si Jordi Alba le ha pedido perdón o no para volver a la selección e insistió en que no tiene que «normalizar nada» con el lateral, que curiosamente por el número de internacionales (66) es el tercero más veterano de la lista y podría lucir el brazalete de capitán. «Será capitán. Es el tercer jugador con más internacionalidades y eso viene dado porque hay un cambio generacional que estamos buscando para torneos futuros. No cambia nada la situación. Es casualidad y no es determinante», manifestó. «Me gustará parecerme a Jordi Alba, aunque soy un poco más alto», dijo para zanjar el asunto al ser preguntado que a qué jugador de la selección le gustaría asemejarse.

Pero además de la sorpresa de Jordi Alba, la lista presenta muchas novedades, sobre todo en defensa. Desaparecen Marcos Alonso, Nacho, Raúl Albiol y Marc Bartra, en lo que parece ser un toque de atención del nuevo seleccionador tras los últimos partidos. Los nuevos son Luis Enrique presenta novedades como el regreso de Diego Llorente, que ya estuvo citado para la primera concentración pese a estar lesionado, y apuesta por premiar el rendimiento de Mario Hermoso, más el salto a la absoluta de Pablo Fornals y Brais Méndez.