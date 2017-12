Lyon-Villarreal, Copenhague-Atlético y Nápoles-Leipzig, las perlas del sorteo

Los enfrentamientos Nápoles-Leipzig, Lyon-Villarreal y Copenhague-Atlético de Madrid, se presentan como los más atractivos de los dieciseisavos de final de la Liga Europa, cuyo sorteo ha tenido lugar este lunes en Nyon.



El sorteo, que ha tenido en el exbarcelonista Eric Abidal a su "mano inocente" al ser el embajador de una final que tendrá lugar en la francesa Lyon el próximo 16 de mayo, en verdad no ha tenido duelos de los considerados "explosivos" debido a los distintos condicionantes previstos para el mismo.



Pero ha visto enfrentamientos, en verdad, interesantes y llamativos. Uno de ellos es, sin duda, el que mantendrán dos de los más firmes representantes del Calcio y de la Bundesliga: Nápoles y Leipzig, actualmente segundos de su respectiva liga.



Ambos llegan de la Liga de Campeones, donde fueron terceros de su respectivo grupo.



Otro foco de interés estará en el Lyon-Villarreal, con el equipo español midiéndose al club que acogerá la "finalísima" de la competición. Y con la vuelta a España del exmadridista hispanodominocano Mariano Díaz, convertido ahora en la gran estrella goleadora del conjunto francés.



También destacan en el Lyon, en cuyo plantel está el español Sergi Darder, jugadores como el holandés Memphis Depay o el senegalés Pape Cheikh Diop.



Al Atlético de Madrid, que tras su descarte de la Liga de Campeones pasa por ser uno de los grandes favoritos para hacerse con la que sería su tercera Liga Europa, le tocará viajar a Copenhague. Allí le esperará un rival muy renqueante en el propio campeonato. Es sexto, a diecisiete puntos de la cabeza.



El Copenhague no tiene jugadores de alta alcurnia, pero seguro que, acompañado con el frío que puede hacer en febrero en la zona, intentará poner las cosas complicadas al conjunto de Diego Pablo Simeone.

Complicado, por aquello de que se une un largo viaje y el temible invierno ruso, el duelo que vivirá el Athletic Club Bilbao ante el Spartak de Moscú. El equipo moscovita llega de la Liga de Campeones, donde se desenganchó en la última jornada y donde se permitió golear en el grupo al Sevilla (5-1).



La historia, no obstante, dice que el cuadro vasco eliminó a los dos equipos rusos a los que se enfrentó en competición continental: Torpedo y Lokomotiv.



Una "mina vagante" le ha correspondido a la Real Sociedad, que se medirá al austríaco Salzburgo, equipo de la firma Red Bull, dominador de su campeonato y ya subcampeón de la entonces denominada Copa de la UEFA 1993-94.



El conjunto austríaco fue primero de su grupo, donde estaban el francés Marsella, Vitoria portugués y turco Konyaspor, y sin perder partido alguno.



Otros duelos interesantes es el Estrella Roja-CSKA Moscú y Niza-Lokomotiv Moscú y Celtic-Zenit.



Los emparejamientos de los 1/16 de final, son los siguientes:



- Ida (15 de febrero 2018)



Borussia Dortmund (GER) - Atalanta (ITA)

Niza (FRA) - Lokomotiv Moscú (RUS)

Copenhague (DIN) - Atlético de Madrid (ESP)

Spartak Moscú (RUS) - Athletic Club (ESP)

AEK Atenas (GRE) - Dinamo Kiev (UKR)

Celtic (ESC) - Zenit San Petersburgo (RUS)

Nápoles (ITA) - RB Leipzig (GER)

Estrella Roja (SRB) - CSKA Moscú (RUS)

O. Lyon (FRA) - Villarreal (ESP)

Real Sociedad (ESP) - Salzburgo (AUT)

Partizan (SRB) - Viktoriz Plzen (CZE)

FCSB (RUM) - Lazio (ITA)

Ludogorets (BUL) - Milan (ITA)

Astana (KAZ) - Sporting Lisboa (POR)

Ostersund (SWE) - Arsenal (ING)

O. Marsella (FRA) - Braga (POR)