El Madrid busca un galáctico

P.R./AGENCIAS | MADRID

Florentino Pérez prometía esta semana «fichajes ilusionantes» que hagan olvidar la marcha de su mega estrella Cristiano Rolando a la Juventus de Turín. Lo hizo en la presentación de Odriozola, aunque con el paso de los días el discurso ha ido cambiando. El viernes llegaba el turno a Vinicius, una joya que aún habrá que ver cómo evoluciona. Durante su intervención, el presidente del Real Madrid matizó sus palabras asegurando que tanto el brasileño como el lateral vasco eran dos de esos fichajes que harán grande al club blanco. Pero conociendo su historial y el del propio Madrid, suena a muy poco o nada.

La afición ansía un nuevo crack que haga olvidar al delantero portugués, pero lo cierto es que el mercado no lo está poniendo fácil. Neymar es el preferido de Pérez y de muchos integrantes de la cúpula madridista, pero el PSG no va a dejarle salir y el propio jugador anunciaba esta semana que se queda en el club parisino al menos un año más. Sin el astro brasileño en escena, Mbappé es el otro mejor colocado para liderar una nueva época de gloria en el Real Madrid. Pero el jeque tampoco negocia por él y como su compañero en el ataque del PSG, ya ha dicho que no se moverá de París. Salah no ilusionaba tanto, pero era otra opción a tener en cuenta si fallaban los dos delanteros de la entidad francesa. Y en otra respuesta que pocos en Madrid esperaban, dijo que tampoco se movería del Liverpool. Así las cosas, al Real Madrid se le están agotando los galácticos. Hazard es el que más puntos tiene ahora mismo para sumarse al plantel de Lopetegui, y la llegada de Courtois —que todo el mundo da por hecha— podría acercarle aún más. Aunque también el Barcelona ha preguntado por él.

Lejos quedaron los tiempos en los que Florentino convencía a cualquier crack de recalar en el Madrid tirando de chequera. La llegada de grandes multimillonarios a una gran parte de clubes europeos con las mismas aspiraciones deportivas del Madrid hace que la gesta sea cada verano más difícil. Pero si finalmente no llega un primera espada, desde la directiva ya tienen preparada la estrategia para calmar a las masas. Bale se convertirá en el referente desde ahora al tiempo que Isco y Asensio ganan aún más galones. Eso al menos sobre el papel. Habrá que ver los planes del nuevo entrenador y sobre todo esperar hasta última hora, porque cuanto más feo se pone el panorama, más le gusta sorprender a Florentino Pérez.

«Muy buen trabajo»

Por otra parte, El Real Madrid completó ayer el último entrenamiento de la primera semana de la pretemporada, que se desarrolló a puerta cerrada, con un partidillo, según informa el club en su página web. Tras un calentamiento en el que combinaron ejercicios con y sin balón, los blancos, dirigidos por Julen Lopetegui, se dividieron en dos equipos para disputar un intenso partido en el campo 3 de la Ciudad Real Madrid. Álvaro Odriozola, fichado recientemente, continuó con su puesta a punto haciendo carrera continua en solitario.

El técnico madridista se mostró complacido con el trabajo realizado durante esta primera semana: «Muy buen trabajo de todo el equipo esta semana. A cargar pilas mañana. El lunes, de nuevo todos juntos a tope. ¡Vamos equipo!», escribió en Twitter.