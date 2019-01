El Madrid confirma la debacle (0-2)

Mal camino no lleva a buen pueblo y la travesía del Madrid no era placentera. Venía de sacar puntos con apuros ante equipos de la zona baja y con Solari avisando de que no hay que subestimar el valor de un empate. La Real Sociedad derrotó con estrépito al Madrid y terminó de revelar la condición de convaleciente grave del equipo de Solari, impotente y frustrado. Vinicius fue el mejor en un equipo en el que no hace falta mucho para ser el mejor, al menos no lo suficiente para ganar.

Antes de que los pocos pobladores del Bernabéu se hubieran acomodado en su asiento, con la expectativa de ver el primer partido importante de Vinicius como titular, lo que vieron fue un penalti grotesco de Casemiro. El brasileño fue al choque dentro del área, contra un rival que se dirigía al córner, como si estuviera cortando un contragolpe en el campo contrario. Mikel Merino se fue al suelo, el árbitro al punto de penalti y William José a celebrar el primer gol de Alguacil en el banquillo donostiarra.

Con el gol a favor, la Real Sociedad juntó líneas en torno a su defensa y le entregó el dominio territorial al Madrid, impulsado por el entusiasmo, la velocidad y la fogosidad de Vinicius, que le dio algo de frescura a un equipo moribundo.

Con su compromiso y la desidia del Madrid, la Real fue abortando las ocasiones blancas, suficientes para que el equipo de Solari mereciera el empate, escasas para las necesidades del equipo.

La primera parte agonizó con un centro de Lucas Vázquez que terminó en el palo, casi sin querer. Fue un símbolo del estado anímico del equipo, a un paso que algo empiece a salir bien. La misma impotencia sufrió la Real en su intento de correr a la contra, mientras conservaba de forma descarada el botín del gol.

Nada cambió en el Madrid tras el descanso, las mismas carencias en ataque y el mismo protagonismo estéril de Vinicius. La Real dio un paso adelante y tuvo ocasiones para darle una estocada al partido que se hizo esperar.

Expulsión de Lucas Vázquez

Solari reaccionó con Isco, de nuevo suplente, pese a la baja de Bale; quito a Casemiro y dejó al equipo sin mediocentro, acto seguido, Lucas Vázquez vio la segunda amarilla y dejó al Madrid con un futbolista menos y con la obligación de remontar. Cuando se hace lo justo para cumplir el expediente, cualquier inconveniencia puede desbaratar los planes.

El desconcierto posicional de los de Solari fue espeluznante, mientras Vinicius se erigía como único local salvable. Pidió un penalti de Rulli tras una buena carrera, tan buscado como revisable, y propició las situaciones más claras para su equipo entre la vorágine en la que se tornó el partido.

La Real transitó por la segunda parte desaprovechando ataques en clara y manifiesta superioridad, solo sus malas decisiones mantuvieron vivo un partido que Solari terminó de intentar resolver con Reguilón y Ceballos, por Marcelo y Kroos, los dos tocados, como si su equipo no enfrentara una necesidad imperiosa de remontar.

Nada más lejos de la realidad, la Real terminó por acertar en un contragolpe que culminó Pardo a placer en el segundo palo y enfrentar directamente al Madrid con una realidad severa y cruel.

Madrid, 0 - Real Sociedad, 2

Real Madrid: Courtois (6); Carvajal (5), Ramos (4), Varane (4), Marcelo (4); Casemiro (3), Kroos (4), Modric (4); Lucas Vázquez (3), Vinicius (7), Benzema (5). Técnico: Santiago Solari (3). Cambios: Isco (4) por Casemiro (m. 56), Reguilón (4) por Marcelo (m. 76), Ceballos (4) por Kroos (m. 79).

Real Sociedad: Rulli (7); Elustondo (5), Llorente (6), Moreno (7), Aihen Muñoz (6); Merino (8), Illarramendi (7), Zurutuza (6); Januzaj (7), Oyarzabal (6), Willian José (7). Técnico: Imanol Alguacil (8). Cambios: Zaldua (6) por Elustondo (m. 68), Rubén Pardo (7) por Merino (m. 72), Zubeldia (6) por Muñoz (m. 83)

Goles: 0-1 (m. 2) William José de penalti. 0-2 (m. 82) Rubén Pardo remata a placer en el área pequeña en un contraataque.

Árbitro: Munuera Montero (5), andaluz.

Tarjetas: William José (m. 35), Lucas Vázquez (m. 40 y 60), Marcelo (51), Modric (m. 74), Isco (m. 87)

Estadio: Santiago Bernabéu. Espectadores: 53.412