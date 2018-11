El Madrid, según los hermanos Del Riego

PABLO RIOJA | león

Dicen los futboleros más fanáticos que Dios creó el mundo en seis días y el séptimo se hizo socio del Real Madrid. Una herejía de tantas que no condenan a nadie directamente al infierno por las licencias que el deporte rey regala a cada mortal. También cuentan las buenas lenguas que si se juntasen todos los escritos publicados sobre el mejor club de fútbol del siglo XX completarían la distancia entre la Tierra y el sol varías veces. Pero aún así, lo que nunca se había hecho hasta la fecha era un ‘texto sagrado’ donde se recogen todos y cada uno de los pasajes que han marcado su historia. Eso es, en esencia, lo que propone La Biblia Blanca. Historia sagrada del Real Madrid, el libro que estos días presentan por media España los escritores leoneses —y hermanos— Marta y Ángel del Riego.

Y como toda Biblia que se precie, el relato comienza en el Génesis y acaba con su particular Apocalipsis, aunque este último nunca se cierra del todo porque «en este club cuando las cosas se tuercen siempre amenaza con llegar el final de los tiempos», remarca Ángel. «Uno de los grandes apocalipsis llegó con la caída de los ‘galácticos’. Corría el año 2004 con los Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo y compañía en plena decadencia. Se veía venir. El Madrid entró en crisis y los siguientes años fueron ridículos», señala uno de los madridistas más agudos y reflexivos del panorama editorial. De ese amor por su equipo del alma nace la idea de dar forma a esta publicación. «Siempre he escrito en diferentes blogs sobre temas relacionados con este club y fue mi hermana Marta, durante un viaje entre nuestra Bañeza natal y Madrid, quien me propuso hacer el libro», recuerda.

Y es que «el Real Madrid es una especie de religión» que genera filias y fobias entre sus fieles e incluso en aquellos que abiertamente no la profesan. «Esta entidad mueve tanto que uno puede vivir toda una vida de secta. Solo tienes que pensar en lo que supuso el paso de Mourinho. No he visto jamás una división semejante entre los propios socios».

Toda historia bíblica que se precie tiene también a sus principales protagonistas ocupando los pasajes más relevantes. En la del Madrid el dios supremo será siempre Santiago Bernabéu mientras que Florentino Pérez se queda con las llaves del ‘Reino de los Cielos’ y el papel de San Pedro. «El ‘templo’ lleva su nombre y se le invoca en las crisis de identidad. Creó el madridismo como religión y la gobernó como un padre atento e iracundo durante 35 años».

Bernabéu —prosiguen los autores de La Biblia Blanca— «está esculpido por tensiones antagónicas. La gente y la soledad. La música clásica y el griterío cacofónico del estadio. La ausencia de interés —nunca cobró un duro del Madrid— y la construcción del fútbol como empresa definitiva. Hay algo más que una agitación en su interior. Hay una dialéctica que lo va empujando por delante de los acontecimientos como si fuera un conquistador español del siglo XVI. Es uno de los primeros patriarcas. Él construye el mundo. Y el mundo nace con sus reglas», recoge uno de los párrafos del libro.

Florentino es San Pedro

En cuanto al actual presidente, los hermanos del Riego lo ven como el segundo mandatario más importante de la historia blanca sobre todo porque fundó un nuevo modelo de club. «Entró en el Madrid cuando este se encontraba en bancarrota y lo convirtió en la empresa deportiva por antonomasia». Pero, como dicen los autores, «nadie hay más controvertido» que él. «Piensa que Florentino vuelve a la idea original de Bernabéu de fichar una estrella cada temporada. Eso no solo genera ingresos millonarios sino que mantiene al resto de la plantilla en tensión porque jugar se pone caro aumentando la competitividad». Ángel justifica la falta actual de cracks desfilando por la ‘Casa Blanca’ —el último en llegar fue Bale— porque cada día se antoja más complicado competir con los jeques árabes. «Han disparado los precios con sueldos millonarios y al mismo tiempo tampoco hay muchas estrellas ahora mismo. Los únicos Neymar y Mbappé».

El ‘ser supremo’ que gobierna al Madrid desde las alturas es al mismo tiempo uno de los mortales más criticados del planeta. «En España no gusta la ostentación de poder y él lo hace constantemente. Acudir al estadio madridista es como ir a una misa. Desde mi punto de vista los que están más cercanos al poder —a Florentino— no son aquellos que aman al Madrid de corazón. Esos son los que se sientan en el cuarto anfiteatro. Algo así como ocurre en una celebración eucarística en la que los primeros bancos suelen ocuparlos quienes van a figurar al tiempo que los verdaderos creyentes se quedan en las filas de atrás».

La Biblia Blanca tiene mucho de historia, ironía y también de análisis crítico. Aunque sus autores tenían claro que una buena parte del relato se centraría en darle voz a los hinchas. «Cuando se reflexiona sobre el fútbol pocas veces se les da voz».

El ‘hereje’ por antonomasia ahora es Cristiano Ronaldo. «A sus ídolos, la parroquia madridista les exige que agachen la cabeza porque el club está por encima de todo. Y el problema de Cristiano es su narcisismo. Él no se humilla frente a nadie». Por seguir con los paralelismos, «Casillas es aquí el ángel caído; Zidane, San Juan Bautista y Raúl González el fundador de una secta; el raulismo», repasa Ángel con sarcasmo. Como dice el columnista de ABC Paco Santas, alias Hughes, en el prólogo, «el madridista parece estar convencido de que el Madrid es el club elegido, así que no extraña que los hermanos del Riego hayan vertebrado su relato de más de un siglo madridista con la historia sagrada».

La Biblia Blanca se presentó ayer en Madrid con la presencia de los autores leoneses y amigos como Jorge Bustos, Manuel Jabois o Paco Santas, entre otros. «El mes que viene tenemos intención de presentarlo en La Bañeza y si es posible también lo haremos en León». Un relato diferente, cargado de anécdotas, datos, análisis y diversas voces que promete cambiar la concepción que tienen millones de mortales sobre el fútbol.