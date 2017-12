El Madrid pierde a Benzema

IGNACIO TYLKO | madrid

Karim Benzema no se entrenó ayer con el resto del equipo por una lesión en los isquitibiales de su pierna derecha que le tendrá alejado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas, según avanzó la web de Marca. El francés se lesionó en los primeros minutos del clásico del pasado 23 de diciembre, aunque no fue sustituido por Nacho hasta el minuto 70, tras la expulsión de Dani Carvajal, y se perderá los primeros partidos del año 2018. Es seguro que no jugará la eliminatoria de Copa ante el Numancia ni el duelo liguero frente al Celta en Baláidos. El delantero francés, que se ejercitó en el interior de las instalaciones de Valdebebas, según informó el Real Madrid, se sometió a una resonancia magnética que ha confirmado la lesión. De esta forma se despejaron los rumores que apuntaban a que no saltó al césped del estadio Alfredo Di Stéfano para evitar posibles pitos de la afición en una jornada de puertas abiertas que congregó a unos 5.000 hinchas merengues.

La sesión estaba prevista para las cinco de la tarde pero fueron centenares los que se presentaron con tiempo de sobra para ocupar su localidad, principalmente familias con niños deseosos de poder ver de cerca a sus ídolos. Para recibirles en su entrada al césped, los cinco trofeos conquistados en un año que queda marcado para la historia del club. Entre ellos el Mundial de Clubes, logrado recientemente en Abu Dabi y último de la lista.

En medio de un ambiente festivo, animado en la previa por canciones navideñas, los protagonistas saltaron al campo con el técnico Zinedine Zidane a la cabeza y fueron recibidos entre aplausos de los presentes. Menos el citado Benzema, todos los integrantes de la primera plantilla blanca hicieron carrera continua seguida de unos rondos y ejercicios.