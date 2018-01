El Madrid pierde a Ramos dos semanas

Sergio Ramos no podrá estrenar el año en Balaídos, donde el Madrid juega el domingo ante el Celta. Según anunció el club blanco, el central sufre una lesión muscular de grado I en el sóleo izquierdo que le dejará fuera del equipo, al menos, durante dos semanas. La baja del capitán se une a la de Benzema, que llegó de vacaciones con una lesión en el bíceps femoral de su pierna derecha, que según Zidane se produjo en el clásico del 23 de diciembre en el Bernabéu.

El sóleo, la zona que parece reservada para Gareth Bale, que ha repetido lesión en esa parte de la pierna en un buen número de ocasiones, le impedirá a Ramos jugar los dos próximos partidos de Liga. Ni estará ante el Celta ni frente al Villarreal, en el Bernabéu. Es la tercera lesión del sevillano en menos de un mes y medio, ya que el 19 de noviembre en el derbi ante el Atlético en el Wanda sufrió una fractura de nariz por una patada de Lucas. El 13 de diciembre, Ramos no pudo jugar ante el Al Jazira en el Mundial de Clubs por molestias en el gemelo y en el cuello.

Carvajal, sancionado

El que tampoco estará en Vigo será Carvajal debido a la tarjeta roja que vio en el clásico ante el Barcelona cuando evitó un gol con la mano. Nacho podría ser el sustituto del lateral de Leganés si Varane formase pareja con Vallejo en el centro de la zaga. Si fuera Nacho el compañero de Varane, Achraf sería el candidato a ocupar la banda que deja libre Carvajal.

Mientras, la llegada de Kepa es inminente. El portero del Athletic pasó reconocimiento médico el jueves por la tarde en Madrid, lo que desconocía Ziganda. «No me consta que tuviera permiso para el reconocimiento y no tengo ni idea si lo ha pasado», dijo el técnico del Athletic, que aseguró que el meta no tenía permiso para viajar a Madrid. El club blanco pagará algo más de los 20 millones de la cláusula de Kepa.

Arbeloa y el Fuenlabrada



Tras el triunfo en copa ante el Numancia, Arbeloa escribió un tuit en el que mostraba su alegría al señalarle el primer penalti a favor del Madrid. «Penalti para nosotros. Año nuevo, vida nueva», escribió el exlateral blanco, que tuvo inmediata respuesta por parte del Fuenlabrada, al que le señalaron dos penaltis en contra ante el Madrid en Copa. «Pues a nosotros esto nos suena del año pasado», rezaba un tuit del equipo madrileño.

¡Penalti para nosotros! Año nuevo, vida nueva. ;) Muy bien, Luquitas. Perfecto, Gareth. 0-1 #HalaMadrid — Álvaro Arbeloa (@aarbeloa17) 4 de enero de 2018