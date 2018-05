El Madrid sobrevive en la locura

amador gómez | madrid

Entre la constelación de estrellas que integran el Real Madrid y que salen a relucir de forma intermitente en un equipo poco fiable futbolísticamente pero repleto de fe e invencible mentalmente, los astros también parecen haberse alineado hacia la conquista de la decimotercera Copa de Europa.

Sería la tercera consecutiva para los blancos, un hito inédito en formato de Champions y no conocido en la máxima competición desde hace 42 años. En 1976 lo consiguió precisamente por última vez el Bayern de Múnich, muy superior al Real Madrid en la angustiosa eliminatoria de semifinales pero víctima de un equipo afortunado que ha alcanzado la final de milagro, empujado por su talento y su hambre infinita, pero también porque se le ha puesto todo de cara cuando ha estado al borde del KO. Y no sólo ante el Bayern, sino también frente a la Juventus y el PSG en los anteriores cruces. Es el gran mérito que tiene el campeón, el único equipo del mundo con tal fortaleza psicológica, con esa increíble capacidad para sobrevivir en el alambre y que ha labrado su leyenda con exhibiciones memorables a base de corazón y de épica, aunque también ayudado esta temporada por gravísimos errores de los rivales y también por polémicas decisiones, aunque el Real Madrid no esté ya en su cuarta final en cinco años sólo por actuaciones arbitrales favorables, sino porque su nombre destila grandeza y también le ha acompañado la suerte en los momentos decisivos.

En los llamados pequeños detalles que habitualmente marcan los enfrentamientos de altura. Así ocurrió en el penalti de Benatia a Lucas Vázquez que evitó la prórroga en el último segundo ante la Juventus y también en el cometido por Marcelo la noche del martes al filo del descanso ignorado por Cüneyt Çakir.

Zidane siempre confió en Keylor Navas y en Benzema, rebelándose incluso el técnico contra el club en el caso del portero (evitando la llegada de Kepa Arrizabalaga), y precisamente fueron ellos quienes emergieron en el momento oportuno para llevar al equipo a una nueva final, precedida de un sufrimiento aún mayor que el padecido ante la Juventus, cuando el Madrid evitó un fracaso que habría sido histórico para el campeón tras un 0-3 en Turín.