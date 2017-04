El Madrid suma tres puntos al ralentí

Real Madrid 2 Valencia 1 Cristiano y Marcelo, este a cuatro minutos para el final, firman el triunfo de los de Zidane frente a un rival que hizo poco pero pudo dar un susto al Bernabéu

IGNACIO TYLKO | MADRID

Al Real Madrid de los titulares le va la marcha. Necesita que le den un aguijonazo para enrabietarse y responder con eficacia. Ante el Valencia (2-1), resolvió una final en el alambre, y ya sólo le quedan cuatro en su emocionante carrera por el título. Pudo ser un partido cómodo cuando Cristiano marcó antes de la media hora, pero la relajación en el segundo acto le pudo dar un disgusto de campeonato. Parejo igualó tras un gran lanzamiento de falta a ocho minutos de final, con tiempo para que los campeones de Europa tocasen a rebato y Marcelo resolviese.

Aunque las comparaciones siempre son odiosas, y el partido de Riazor fue diferente a todo debido a las enormes facilidades que concedió el equipo de Pepe Mel, de nuevo se observaron grandes diferencias entre el elenco titular blanco, pesadote, lento y previsible, y el suplente, rápido, versátil y chisposo. Mucho menos trabajo de las estrellas que de los jóvenes, la mayoría con sangre española y hambre de éxito. Sin jugadores como Lucas Vázquez y Asensio, el Madrid pierde desborde por fuera. Y sin tipos como Isco e incluso Kovacic, capaces de hacer unos contra uno en zonas de riesgo, también se resiente a la hora percutir por dentro. Modric y Kroos son más posicionales y ninguno disfruta de la plenitud física. Con estas trazas, en este equipo titular resultan claves las figuras de los dos laterales. Marcelo y Carvajal. El brasileño marcó el gol del triunfo y el canterano se asoció de maravilla con James, bastante activo, y encontró una autopista porque Nani era incapaz de bajar con él. Así llegó el gol primer gol del Madrid.

En pleno debate sobre si a día de hoy es mejor el Real Madrid A o el B, Cristiano demostró lo que es, y lo que vale. Abrió el duelo tras un movimiento y definición excelentes. Anticipó el centro soberbio de Carvajal, se adelantó a Garay y la cruzó hacia abajo y al palo más alejado de Diego Alves. En el inicio del segundo acto fue una víctima más del parapenaltis Alves, que le ha detenido ya tres de cuatro, pero Cristiano fue clave. Los de Voro no le perdieron la cara al partido tras el gol de Cristiano. La tuvo Munir poco antes del descanso, pero se mostró muy individualista y lanzó fuera. Jugaron con fuego los merengues porque no sentenciaron en el inicio de la segunda mitad. Benzema lanzó al palo tras una gran jugada y Cristiano falló ese penalti tontorrón por ligero agarrón de Parejo a Modric, que estaba de espaldas y junto a la línea de fondo. Hasta que Parejo no les castigó con un azote, no respondieron como lo hacen los campeones. El gol se festejó como medio título.