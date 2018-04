El Madrid supera el trámite

roberto morales | madrid

El Real Madrid se reencontró con el triunfo en el Santiago Bernabéu (2-1), donde no vencía desde el 18 de marzo, en un premio excesivo ante los méritos de un combativo Leganés, que fue golpeado con crudeza en el primer acto con los tantos de Bale y Borja Mayoral y acarició el empate.

Era un trámite que debía superar el Real Madrid sin dejarse llevar. Con la mente en el partido de la temporada, que va pasando de gran cita de Liga de Campeones en gran cita, recibía con la segunda unidad a un Leganés virtualmente salvado, sin pocas exigencias y la oportunidad de volver a conquistar el Santiago Bernabéu como hizo en Copa del Rey en uno de los grandes días de su historia.

El bajón de escalón para Bale y Benzema es difícil de asimilar para una gran estrella. De golpe ven como han dejado de tener la confianza ciega de Zidane e integran un grupo de jugadores que no juegan de inicio en las grandes citas. La lesión de Isco abre el abanico de posibilidades para un puesto libre en ataque y debían mostrar orgullo.

En eso tiene más decoro Bale, que inició el partido con ganas, luchando cada balón y robando para buscar el gol, que Benzema. Su estilo no es socio de grandes esfuerzos y con Borja Mayoral al lado, que pelea todo y no para de lanzar desmarques, el juicio constante no cesa sobre el francés. No apareció en toda la primera parte salvo en la acción del primer gol.

Bale, que había intentado marcar desde el inicio, aparecía para sacar partido de un rechace tras jugada con bicicleta y disparo rechazado de Benzema. Era el minuto 8 y el remate de zurda del galés ponía en ventaja y con todo a favor del Real Madrid.

Sin embargo no le metió la intensidad necesaria, con un ritmo cansino en el que apenas se podía rescatar alguna acción de calidad en la creación de un voluntarioso Dani Ceballos. Al final, tres puntos sin historia.