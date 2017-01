Maestro en China, objetivo en Malasia

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Miguel Ángel Miñambres llegaba a China en septiembre de 2015. Lo hacía respondiendo a la llamada de una de las academias más importantes del país asiático, la Green Athletic ubicada en la urbe de Shenzhen.

Allí ha disfrutado de casi año y medio intenso en un trayecto al que ponía fin hace unas pocas semanas. Y eso que los rectores de la entidad le ofrecían dos años más de vinculación. Pero Miguel Ángel decidía que su etapa había tocado a su fin. Había sentado las bases de un proyecto que pretende profesionalizar las categorías inferiores del fútbol y chino y para este maragato el corazón y la mente le decían que tenía que cambiar de aires. «Allí me han tratado de una manera excepcional pero llevo mucho tiempo alejado de mi familia y creo que ha llegado el momento de tomarme un descanso».

Eso sí, este puede ser efímero ya que a su puerta ha llamado un club de la Superliga de Malasia, el Kedah. Y también de los punteros que pretende con el astorgano construir una base sólida a nivel de primer equipo y de categorías inferiores. «Es una opción aunque preferiría entrenar más cerca, en España. Aún debo pensármelo», apunta Miguel Ángel que tampoco cierra las puertas a volver a China. «He vivido un año y medio muy intenso, emocionante, de mucho trabajo pero también de satisfacciones. Eso sí, si regreso lo haría para entrenar a un club profesional».

Satisfecho de haber trasladado al gigante asiático la cultura y métodos futbolísticos españoles, este entrenador astorgano se ha traído en su equipaje muchos recuerdos de su experiencia en la Shenzhen Green Athletic. «Creo que he hecho mi trabajo y así me lo han reconocido. Entrenar a los niños y adolescentes es algo que te llena mucho. Allí, a pesar de que la cultura y tradiciones, y en ello entra la diferente forma de concebir el fútbol, no son como en España, me han dado libertad para hacer lo que precisaba».

En su aventura en China ha contado con la ayuda de otro leonés, Víctor González. «Si me hubiera quedado me habían ofrecido la posibilidad incluso de contar con más entrenadores españoles. Y yo los hubiera cogido de León, que es mi tierra. Pero por desgracia no ha podido ser así porque me he marchado», apunta un Miguel Ángel que incluso ha tenido a sus órdenes a jugadores que ya se han convertido en referentes del balompié chino. «Tienen una calidad extraordinaria y una disciplina grande. Lo único que les falta es iniciativa para intentar jugadas y acciones que no aparecen en la tablilla. Alguno incluso podría jugar en Europa. En nuestro club incluso se habló de que un jugador estaba en la órbita del Real Madrid y otros tres han viajado ya a España para perfeccionar su fútbol en equipos como el Getafe que han visto en ellos jugadores con potencial».

Gran parte de ese éxito ha radicado en el trabajo de Miñambres. Su labor en Shenzhen, una ciudad con más de 14 millones de habitantes, ha incluido desde los colegios al propio club. Su labor era la de director y supervisor máximo. «Yo era el encargado de marcar las pautas de actuación en la parcela deportiva del Shenzhen Green Athletic. Allí contaba con más de 200 jugadores. Pero también de los diferentes colegios de la ciudad a los que supervisaba los métodos y marcaba las pautas a sus entrenadores. De esos colegios, con un alumnado entre 2.000 y 3.000 niños, analizaba a los jugadores que podían perfeccionar sus cualidades en el club a los que incorporábamos. Era un trabajo exhaustivo y que diariamente me llevada unas 12 horas. Pero también tenía como contraprestación los resultados y la ilusión de todos los alumnos».

Aunque Miñambres reconoce que los resultados tienen mucho que ver con la calidad de los jugadores, también es consciente que los entrenadores, y en este caso él, son también un factor importante. El mejor ejemplo han sido los éxitos del Shenzhen en este último año y medio. Hasta su llegada la Academia contaba con menos alumnos y los métodos de trabajo no proporcionaban resultados positivos. Con el maragato la situación cambiaba radicalmente hasta el punto de situar a los diferentes equipos en los lugares de preferencia de los torneos. En uno de ellos, tal vez uno de los más recientes, el Shenzhen que entrena el astorgano lograba proclamarse campeón de la Región Sur en categoría cadete superando nada menos que a las escuelas del Real Madrid y el Chelsea.

«Fue una alegría enorme para los responsables del club. Aquí el fútbol tiene como nombres propios a los equipos europeos como el Real Madrid, Barcelona, Atlético, Manchester... Y ver que un club que tiene como seña de identidad la cantera es capaz de vender a escuelas con más medios y potencial es algo que para el Shenzhen ha supuesto una carga de autoestima importante».

En ese triunfo participaba precisamente un jugador que en su momento estuvo en España entrenando con el Atlético de Madrid. «Es el portero y es bastante bueno. Además tiene tanto cariño al Atlético que nos pidió si podía jugar con su escudo. Y así lo hace».

Respecto a los hábitos de entrenamiento Miguel Ángel apunta que en un primer momento le costó algo introducirlos y que los entendieran tanto los responsables de la entidad como el resto de entrenadores que dependían del leonés. «No fue fácil cambiarle los métodos. Ellos admiran mucho el fútbol español pero a la hora de entrenar y marcar las pautas para llegar a ese punto tienen otras ideas. Eso sí, los resultados y el día a día han posibilitado que lo que yo les inculcaba y transmitía fuera ya una rutina para ellos. Hasta que llegué al club allí priorizaban ejercicios físicos más que otras facetas del entrenamiento como los rondos, las posesiones... Luego han visto que con estos métodos mejoraban y los han asimilado bastante bien» (cuenta el técnico maragato que un día le produjo una alegría inmensa cuando vio que en un entrenamiento en el que no participaba los entrenadores hacían lo que él).

En año y medio su trabajo ha posibilitado también que los responsables del Shenzhen Green estén sopesando la posibilidad de crear un club profesional. «La idea es que en cinco o seis años pueda llamar a las puertas de la Superliga. La base se ha ido poniendo y puliendo a jugadores que pueden hacer grandes cosas». Y todo en una ciudad que en su día tuvo a un equipo campeón de Liga como el Ruby y que en este tiempo ha visto como un club de cantera está fabricando muchos y buenos jugadores. Y todo lo la firma de este técnico astorgano que, ya en casa, sigue pensando en fútbol gran parte del día.

Tras las vacaciones de Navidad se ha planteado tomarse un respiro aunque su trabajo en el gigante asiático ha despertado ya el interés de otros clubes. Uno de ellos el Kelah FA de la Superliga de Malasia que ya ha fijado sus ojos en el astorgano al que ha tanteado para convertirse en el mes de marzo en su entrenador. Miguel Ángel se lo está pensando aunque no descarta quedarse en España. «Me encanta el fútbol y conocer otras culturas pero tengo una mujer y un hijo a los que quiero ver cada día. Si viajo tan lejos va a ser complicado. Ya me ha pasado con la experiencia en China que ha sido maravillosa pero a la que le ha faltado estar más cerca de los míos. No lo sé, pero el fútbol es mi vida».

Palabra de un técnico que desde León ha llevado el fútbol ‘made in Spain’ a China.