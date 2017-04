Magisterio bajo los tres palos

dl | león

Los aspectos del juego en los que interviene el portero en el fútbol actual son cada vez más variados. Todo un reto en la necesidad de mejorar cada día en los entrenamientos máxime cuando no en todos los clubes de base existe la figura de entrenador de porteros. Es aquí donde entra en juego el programa de formación de Soloporteros, idea original del ex portero profesional Sanchez Broto y que tiene a León como una de las ciudades con clinics de formación. El ex guardameta de la Cultural Juan Carlos López es su coordinador. «Antes bastaba con ponerte los guantes y parar, ahora tienes que dominar el juego con los pies, salir muy fuera, intervenir en el inicio de cada ataque y los balones son cada vez más ligeros y difíciles de blocar y la preparación es más compleja», advierte.

La edición del clinic de Semana Santa ha contado con una treintena de participantes desde 6 años a categoría senior. Porteros de muchos equipos de base como Peña, Cultural, Puente Castro, Ejido, Pastorinas, San Lorenzo o Reino de León, que durante tres días tienen a su alcance los métodos que se emplean en los clubes de élite. Lonas con agua que cambian la trayectoria del balón, pelotas con forma irregular, muñecos para dificultar la visión en las faltas, son solo algunos medios como los que usan porteros de la talla de Keylor Navas o Stegen que han podido verse estos días en La Palomera.

Empezar a edades tempranas es básico en la formación del futuro portero. «Aprender a caer bien o la técnica de blocaje es básica en los primeros años de un portero y en muchos clubes aún no se da la suficiente importancia a esta preparación», subraya Juan Carlos, tras su experiencia con porteros profesionales como los del Real Valladolid o su reciente estancia en Israel.

Parar goles en lugar de marcarlos, ser decisivos en los partidos y dar puntos a su equipo. Es el sueño de quien elige ya desde pequeño los guantes para saltar a un rectángulo de juego.