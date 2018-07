Magistral de gran maestro en León

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El actual campeón del Magistral Ciudad de León, el estadounidense de origen filipino Wesley So, se enfrenta hoy en la primera semifinal de la trigésima primera edición del certamen al prodigio indio de tan solo 12 años Rameshbabu Praggnanandhaa Prag, a partir de las 16.30 horas en el Auditorio Ciudad de León. La otra semifinal, tras el sorteo celebrado ayer en el Club de Prensa del Diario de León, uno de los patrocinadores del prestigioso torneo, se disputará mañana sábado a partir de las 16.30 horas en el Auditorio Ciudad de León, medirá a los dos jugadores españoles del cuarteto de participantes, el menorquín Francisco Vallejo y el leonés Jaime Santos, en su tercera participación consecutiva.

So empezará su duelo con blancas al igual que Santos en sendas semifinales, que, al igual que la final, se disputará en partidas de 20 minutos y diez segundos de incremento en cada jugada.

Wesley So expuso que le encanta la ciudad de León y que la prefiere frente a grandes capitales. «Mi madre habla muy bien español, así que no me perderé aquí», bromeó. Prag se siente orgulloso de enfrentarse a So.

Paco Vallejo afirmó sobre Jaime Santos: «Es el jugador joven con más talento ahora mismo en España. Juega rápido y eso es un plus a este ritmo». Santos expresó: «Paco es un rival difícil. Es el número uno de España».