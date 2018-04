El Magistral lleva la marca leonesa

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La sede del periódico Marca volvió a convertirse en escenario de la presentación del Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León, uno de los grandes clásicos del circuito internacional que este año cumple su XXXI edición ininterrumpida. Se convierte así en el Torneo decano de España y uno de los más veteranos del mundo.

El estadounidense Wesley So, defensor del título, los españoles Paco Vallejo y Jaime Santos y el indio de 12 años Rameshbabu Praggnanandhaa ‘Prag’ jugarán del 5 al 9 de julio el Magistral Ciudad de León de ajedrez, «el último superviviente de la edad de oro española», según el presidente de la Federación, Javier Ochoa. Vallejo, número 36 y primer español en el ránking mundial, y Wesley So, séptimo en la lista actual, serán los cabezas de serie y se enfrentarán por sorteo a los otros dos, el joven leonés Jaime Santos, de 21 años, que estrenará rango de Gran Maestro, y el joven prodigio indio, número 50 en la lista mundial júnior. El director del torneo, Marcelino Sión, destacó la combinación de dos Grandes Maestros consagrados, Vallejo y So, y dos jóvenes como Santos y Prag.

El torneo Magistral se disputará con el formato de dos semifinales y final, todos los encuentros al mejor de cuatro partidas. Los desempates serán a dos rápidas (5 minutos por jugador) y si persiste la igualdad, en la modalidad armagedón.

Vallejo, el único español que ha ganado el torneo (2012), regresa a León después de tres ediciones. «Estos años lo he seguido desde casa. Estoy feliz de volver porque es un torneo muy bien organizado. El jugador valora que se le cuide. Ha sido como mi casa. Deportivamente, intentaré ir cogiendo ritmo. Para eso es ideal, una competición de emociones fuertes pero cortito», asegura Vallejo.

El talento de Jaime Santos, Gran Maestro Internacional desde diciembre pasado, se puso de manifiesto ya en 2005 cuando, con sólo 9 años, derrotó a Magnus Carlsen en unas simultáneas celebradas, precisamente, con motivo del Magistral Ciudad de León. «Desde entonces no he vuelto a enfrentarme a él, así que soy uno de los pocos que tiene un balance favorable contra Magnus», bromea. «Para mí es un honor jugar en León, mi tierra, por tercer año consecutivo», señala Santos.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, José María López Benito, recuerda que se trata del «Torneo decano de España, uno de los más importantes a nivel internacional y una seña de identidad de la ciudad». Un torneo de estas características, mantiene, «nos sitúa en el mapa y es un foco de atracción», señala, al tiempo que invita a los aficionados a que aprovechen la Capitalidad Gastronómica de León para disfrutar en la ciudad de los días de torneo.

El diputado de Deportes, Emilio Orejas, valora la colaboración del Magistral y la Diputación de León «a través de las escuelas provinciales y propiciando que los Grandes Maestros y los más pequeños puedan compartir en los tableros».

El vicerrector de Deportes de la ULE, Isidoro Martínez, garantiza la colaboración de la Universidad de León en próximas ediciones y reconoce que es la actividad deportiva que goza de un tratamiento más especial por parte de la institución académica «porque tiene una gran relevancia».

La directora de El Inversor Inquieto, María Jesús Soto, acentúa en la colaboración de entidades privadas e instituciones. «Esta mezcla sector público-privado suma, nos permite hacer un buen equipo y apoyar entre todos al Magistral», expresa.