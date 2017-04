El Magistral marca sello leonés

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Como ya es tradicional, la sede del diario deportivo Marca se convirtió en escenario de la presentación del Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León, uno de los grandes clásicos del circuito internacional que este año sopla las velas de su trigésimo aniversario. Del 6 al 10 de julio, la ciudad de León se convertirá nuevamente en la capital mundial del ajedrez, de la mano de la cita más veterana del país.

Para celebrar un aniversario tan especial, el Magistral ha logrado reunir un cartel de maestros de primera fila y convertir nuevamente esta cita en uno de los platos fuertes de la temporada. Así, el Magistral contará con la nueva estrella mundial del ajedrez, el americano Wesley So, que se acaba de proclamar campeón de Estados Unidos y ha logrado situarse en el número 2 del ránking internacional por detrás de Magnus Carlsen. Con 23 años, So es, sin duda, una de las figuras más prometedoras del panorama ajedrecístico.

So compartirá los tableros del Magistral con otras 3 figuras de máximo nivel: Jan Krzysztof Duda, jugador polaco que a sus 19 años es el gran maestro más fuerte del mundo (junto con el chino Wei Yi) en la categoría de menos de 20 años y ya está entre los 50 mejores jugadores del mundo en la actualidad. Duda será quien sustituya a Rapport, que iba a participar en el Magistral pero finalmente no podrá hacerlo por motivos personales. Junto a So y Duda estará el leonés Jaime Santos, que acaba de hacer la segunda norma de gran maestro en Dubai después de liderar el torneo durante 6 de las 9 rondas. Esta gran actuación en uno de los eventos internacionales más potentes le hace llegar al Magistral con mucha moral. A principios de año se proclamó campeón del Open Internacional de Sevilla, un clásico en el calendario español, y lo hizo por delante de 20 grandes maestros internacionales. Santos, que debutó en la edición anterior del Magistral poniendo en apuros al tricampeón del Torneo, el chino Wei Yi, es una de las grandes promesas del ajedrez español y está llamado a ofrecer grandes resultados en esta trigésima edición.

La cartera de grandes maestros del Magistral en esta edición lo completa el veterano Vishi Anand, 5 veces campeón del mundo, 9 veces ganador del Magistral de León y una de las grandes estrellas del ajedrez de todos los tiempos.

El director general de Deportes de la Junta de Castilla y León, Alfonso Lahuerta, destacó el protagonismo especial de Castilla y León en este Torneo, con la presencia del jugador leonés Jaime Santos, y agradeció que esta cita se renueve cada edición con «nuevas ideas y proyectos innovadores»

Por su parte, tanto el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, José María López Benito, como el diputado de Deportes, Emilio Orejas, agradecieron que el Torneo se haya convertido en un referente nacional e internacional y que cada año logre concitar «muchas voluntades y fidelidades convirtiéndose en un escaparate de la ciudad de León».

Asimismo, el vicerrector de Deportes de la ULE, Isidoro Martínez, garantizó el apoyo de la Universidad «no sólo este año sino también en las tres siguientes ediciones» y reconoció que lo difícil en deporte «es llegar arriba y, sobre todo, mantenerse», apuntó.