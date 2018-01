El Málaga se cansa de Michel

El Málaga ha decidido prescindir de los servicios de Míchel González, conocido por todos como Michel, en la mañana de hoy después de la derrota cosechada este viernes 1-0 ante el Getafe. El club de la Costa del Sol es penúltimo en la tabla con 11 puntos, los mismos que Las Palmas que va último. En 19 jornadas de Liga sólo ha ganado tres partidos y ahora mismo el equipo está a cinco puntos de la salvación.

“Míchel González llegó la temporada pasada en una situación complicada y el técnico fue capaz de darle la vuelta y acabar en una posición en la parte media de la tabla”, empieza diciendo el comunicado del club, que sigue así: “Lamentablemente, esta campaña desde el principio el equipo no ha logrado encadenar una racha de buenos resultados que lo saquen de la zona de descenso y el Club considera que es necesario un revulsivo para buscar esa reacción".

BUSCANDO REFUERZOS

"El Málaga CF y su dirección deportiva --sigue la nota de la entidad-- están trabajando en este mercado invernal para reforzar además la plantilla. Ignasi Miquel, Manuel Iturra y Alberto Bueno son tres futbolistas que ya se han incorporado al primer equipo y han debutado de manera inmediata. El Club sigue realizando gestiones para la llegada de más jugadores que, unidos al cambio de técnico, den un giro a esta dinámica negativa de resultados y traigan una nueva motivación al grupo y a sus aficionados.Desde el Málaga CF agradecemos al técnico Míchel González su profesionalidad y comportamiento y le deseamos mucha suerte para el futuro”

Michel reconoció ayer, en rueda de prensa tras la derrota, que “el club está teniendo mucha paciencia conmigo”. ¿Entendería que le distituyesen?, se le preguntó: “En el aspecto deportivo podían haber tomado la decisión, en los primeros ocho partidos, cero puntos. Vino otro director deportivo y podía haber tomado la decisión y no lo hizo. Yo no me rindo aunque los nubarrones estén encima", dijo.