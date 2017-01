El Mallorca pasará por caja por Gallar

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

El Mallorca esta dispuesto a hacer efectiva la cláusula de Gallar para que el jugador se desvincule de la Cultural y pueda convertirse en el segundo refuerzo de los baleares en el mercado invernal.

Aunque desde la entidad bermellona esperan llegar a un acuerdo con el club leonés para cerrar el traspaso, si este no se produjera el interés por parte de la secretaría técnica por recuperar a un jugador que ya militó en el club dos temporadas (una en el equipo juvenil y otra en el filial) haría el resto. En el Mallorca, que ya cuentan con el sí del extremo catalán, son conscientes que la primera vía pasa por un acuerdo amistoso con la Cultural aunque sea previo pago de la cláusula aunque si la entidad leonesa no está de acuerdo tampoco se echarían atrás. Desde la secretaría técnica que ocupa Javier Recio se considera al jugador como una prioridad, postura que comparte el técnico que también vería con buenos ojos la llegada de un Gallar que esta temporada se ha destapado no sólo como un consumado goleador, también como un jugador capaz de crear mucho peligro a las defensas rivales y habilitar opciones para marcar a sus compañeros.

El propio Gallar aún no se ha pronunciado públicamente. Su postura es la de entrenar y seguir aportando su clase a la Cultural mientras permanezca en su disciplina. Ayer mismo participaba en el primer entrenamiento tras el parón navideño a las órdenes de Rubén de la Barrera. En el horizonte está el encuentro del domingo en Tudela y, llegue o no su marcha, esos cantos de sirena que lo sitúan cada día más cerca del Mallorca parece que no han afectado a su predisposición sobre el campo.

Mientras, en el Mallorca siguen mirando a León y en este caso a la Cultural con vistas a que en pocos días uno de los objetos de deseo, el de Álex Gallar, pueda vestir de bermellón. A priori y aunque la cláusula de 100.000 euros del extremo no parece elevada, se intentará poder rebajarla. Eso sí, esa cantidad tampoco parece desorbitada para una entidad que es consciente que no va a tenerlo fácil para hacerse con un jugador que se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de De la Barrera y en los éxitos de la Cultural en esta campaña.

También que una vez conocida la disposición del catalán por abrir la puerta al club insular los esfuerzos deben ser los máximos para apuntalar una línea que en lo que va de campeonato no parece ser la más fiable del plantel entrenado por Olaizola. Mientras el jugador se ejercitaba ayer en el Área Deportiva de Puente Casto y hoy lo hará en una nueva sesión sin mostrar atisbo de que la situación le afecte en el apartado emocional. La afición, mientras, al igual que sus compañeros, esperan que Gallar se quede para seguir siendo protagonista del proyecto culturalista.