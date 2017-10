Manolo Aller, sello leonés en los éxitos de la ÑBA

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Gasol, Navarro, Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Scariolo… y Manolo Aller. La estampa del último campeonato europeo de baloncesto con España levantando el trofeo como tercer clasificado tenía, y no es la primera vez en una gran cita internacional, a un leonés, berciano de Ponferrada, como protagonista.

‘Manolito’ como cariñosamente le llamaban amigos, compañeros y aficionados al gran Manuel Ángel Aller, disfrutaba en Estambul de un pedazo de gloria, la del baloncesto español que una vez más mostraba su potencial subiendo al podio. Y en él un leonés que como técnico ayudante del seleccionador Sergio Scariolo, saboreaba las mieles de un éxito que también disfrutó en el anterior Europeo, el de 2015 cuando la ÑBA se proclamaba campeona y en los Juegos con otro metal que celebró desde la distancia aunque con un marcado protagonismo como si estuviera en la pista (las restricciones de la Fiba para las delegaciones nacionales en cuanto a presencia de técnicos en Río lo dejaron en Ferrol).

Allí transcurrió casi toda su carrera como jugador y también allí daba sus primeros pasos como técnico que posteriormente lo llevarán a engrosar el organigrama de la Federación Española desde hace 14 años. «Me siento muy cómodo y feliz con lo que hago. El baloncesto es mi vida y ahora en la faceta técnica intento aportar mi grano de arena». Así valora Manolo (Manolito) Aller su faceta como entrenador que lo ha llevado no sólo a convertirse en un experto conocedor de los grandes talentos de la cantera española, también a dirigir a selecciones nacionales como la U18 y U19 con notable acierto. «Cuando me retiré como jugador tenía el gusanillo de seguir vinculado al baloncesto. Amo este deporte y quería seguir siendo útil. Vi que la faceta de entrenador, tanto en el apartado de formación como de dirección se adaptaba a lo que quería y me pasé al otro lado de la pista, en este caso al banquillo. No me arrepiento porque sigo disfrutando de lo que hago y además creo que estoy aportando mi trabajo y conocimiento para el bien del baloncesto español», apunta.

Su capacidad para formar jugadores y también para la dirección no han pasado tampoco desapercibidas para la Federación que hace dos años lo incluía en el staff de la absoluta como ayudante de Scariolo. Y el resultado no podía ser mejor que la medalla de oro en el Eurobasket de aquel año. Uno después tocaban los Juegos de Río, punto y final de un trayecto en el que Manolo Aller también tuvo su parte de protagonismo a pesar de que al final tenía que quedarse en España dado que la Fiba había concedido pocas acreditaciones para las selecciones presentes. Eso sí, desde la península el técnico berciano realizaba un seguimiento exhaustivo de cada selección extrayendo unos datos que de forma diaria trasladaba a Sergio Scariolo. Y el desenlace, otro podio.

Este año, el más cercano (hace apenas unas semanas) Manolo Aller volvía a saborear las mieles del éxito. Lo hacía en Israel primero y Turquía (Estambul) después en la fase final del Campeonato de Europa donde como segundo de Scariolo y compartiendo banquillo con jugadores de la talla de Pau y Marc Gasol, Sergio Rodríguez, los hermanos Hernangómez, Oriola, Navarro y Ricky Rubio se colgaba la medalla de bronce. Un éxito del que hizo partícipe al baloncesto de su tierra, la de un leonés que se ha convertido (ya lo fue como jugador) en un embajador de este deporte fuera de las fronteras de la provincia. Logro también que no debe ser el último para un baloncesto español que desde hace años acumula éxito tras éxito.

«Me considero un privilegiado al poder vivir de cerca una época gloriosa del baloncesto español. Ojalá continúe por mucho tiempo. Eso significará que se están haciendo las cosas bien y que hay jugadores para el relevo de los que en estos últimos años nos han dado tanto», precisa Aller para el que trabajar al lago de jugadores como los Gasol, Navarro, Mirotic o Llull por citar algunos ejemplos, «es todo un lujo. Son grandes jugadores tanto dentro como fuera de la pista. Son uno más y eso, en estrellas de este deporte que son, dice mucho de ellos».

Manolo Aller también tiene palabras de admiración hacia el seleccionador Sergio Scariolo. «Ha sido un puntal esencial en estos éxitos. Es un entrenador que sabe lo que quiere, metódico y el primer en dar ejemplo en el trabajo que además se deja asesorar y aconsejar por los técnicos que lo rodean. A su lado es muy fácil trabajar».

Sobre sus éxitos con la ÑBA remarca que «son el fin de un trabajo que se realiza desde la base y día a día durante todo el año. Una medalla en un Europeo, Mundial o Juegos es algo que está al alcance de pocos. No se logra todos los días y el poder ser partícipe de ello es para sentirse orgulloso», precisa este berciano que no se olvida del baloncesto de su tierra. «Ojalá llegue muy lejos como en su día hizo Baloncesto León». El ya lo ha hecho, primero como jugador y ahora como entrenador. Y nada menos que de la ÑBA.