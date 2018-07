"Manolo el del Bombo" también se retira

Manolo el del Bombo, el icónico aficionado de la selección española de fútbol, ha anunciado que dejará de viajar con 'la Roja' al extranjero. Manuel Cáceres, que ha animado con su mítico instrumento en 10 Mundiales y 7 Eurocopas, ha anunciado en el 'Versió Rac 1' que ya no acudirá a ningún partido internacional más. "Animaré, pero desde España", ha apuntado. Sin embargo, Manolo el del Bombo, a sus 70 años, sí que acudirá a los partidos de 'la Roja' que se jueguen en España.

El icónico aficionado español ha mostrado su enfado y hartazgo por todos los problemas que ha tenido en Rusia para entrar el bombo. "He ido a 10 Mundiales y no he tenido problema en ninguno", ha explicado. "A mí no me gusta llegar a una puerta y que te pongan trabas y tal", ha añadido, desilusionado. Manuel Cáceres, que seguirá llevando el bar que tiene en Valencia, también ha comentado que la Policía Nacional medió para que pudiera entrar el instrumento en los estadios rusos. Sobre su posible relevo como representante de la afición de España, ha dicho: "Hay algunos que tocan el bombo y tal, pero es difícil conseguir lo que he hecho yo. Si sale uno, pues bien, contento".