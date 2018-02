Manos de genio para un campeón

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Santiago del Canto afronta su octava temporada en la máxima competición internacional del motociclismo, el Mundial. Y como en años anteriores lo hace en una de las escuderías más relevantes de Moto3, el Team Estrella Galicia 0,0 en la que ejercerá como primer mecánico del joven piloto Alonso López, una de las perlas de la cantera española, del que será su mano derecha no sólo para crecer en el campeonato, también para aspirar a retos importantes.

Para el bañezano Del Canto, que en su día fue uno de los que disfrutaron en primera persona del título mundial de Álex Márquez (también ha sido uno de los pilares de pilotos como Quartararo y Canet, este en los dos últimos años), el poder estar presente en un nuevo Mundial supone el refrendo a su trabajo, a su calidad como mecánico y a la perfecta simbiosis que siempre ha tenido con los pilotos para trasladar a la montura todas sus sensaciones y ponerla a su máximo nivel. Este año será nuevamente con una Honda con la que Santiago lleva bastante familiarizado y que buscará adaptar al pilotaje de un Alonso López que llega al campeonato tras brillar en el CEV español.

«Siempre aspiras a lo máximo y en esta escudería, Estrella Galicia 0,0, las opciones son las máximas. Me encuentro muy bien en esta estructura y creo que los responsables, con Alzamora al frente, también conmigo. Para mí es una satisfacción tremenda poder estar en algo que me gusta, compartir las sensaciones con los pilotos y el resto del equipo y poder aportar mi grano de arena, en este caso en el apartado mecánico, para llegar lo más lejos y alto posible», apunta uno de los mecánicos de referencia no sólo de la categoría de Moto3, también del resto de paddock de un campeonato en el que a pesar de su juventud es ya todo un veterano.

En este 2018 Santiago afronta su octava presencia mundialista. Y lo hace con la misma ilusión que en su día tuvo con Márquez, Quartararo y Canet. «He podido trabajar con muy buenos pilotos y compartir con ellos muchos momentos buenos. Ahora me toca con un Alonso López que a pesar de que llega al Mundial como nuevo ya está demostrando su potencial. No en vano en los entrenamientos de Valencia firmaba el cuarto mejor crono y en Jerez también estaba en un lugar destacado».