Maqueda, cuñado de Lopetegui: 'He sentido vergüenza de ser madridista'

Maqueda; No tienes razón, como muchos entrenadores si no hay resultados se cesa, es el responsable no puede decir no tengo jugadores, referente a varios que esperan ser los mas distinguidos de Europa es normal todos son muy buenos, como lo fuiste tu y nadie se acordó de ti, hoy le toco a el, pero no tienes rozan para censurar es, lo que pide la afición, vino con polémica y marcha por lo mismo