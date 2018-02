Maradona no puede entrar otra vez a Estados Unidos

Diego Armando Maradona se quedó otra vez sin visado para Estados Unidos. Sus críticas a Donald Trump activaron por segunda vez una negativa que no es desconocida para el excapitán del seleccionado argentino, campeón del mundo en 1986. La primera vez que EE UU canceló el permiso de entrada a Maradona tuvo lugar después del mundial de 1994 celebrado también en Estados Unidos, cuando el astro fue expulsado del certamen por haber dado positivo con efedrina. Esta vez, la razón no es deportiva sino estrictamente política. Maradona tenía intenciones de viajar a Miami para estar presente en el largo y melodramático juicio civil contra su exesposa Claudia Villafañe.

Pero la solicitud fue rechazada a pesar de cumplimentar en tiempo y forma todos los requisitos. Matías Morla, el abogado del exjugador se la veía venir. "Cuando estábamos por conseguir el visado le dije: 'Diego, por favor, no hables de Estados Unidos. Y, en una entrevista con TeleSur, en la segunda pregunta, le consultan y le preguntan sobre Trump, ante lo que él dice que es un 'Chirolita' (muñeco)". Cuando Morla concurrió a la embajada estadounidense en la ciudad de Buenos Aires tuvo otro indicio de que todo iba de mal en peor: el expediente de Maradona, dijo, había quedado “en el cuarto subsuelo”.

La negativa

Al presentar su pedido de visado, Maradona tuvo que acreditar que no posee causas judiciales por drogas y que el actual entrenador del Fujairah FC de Emiratos Árabes no consume estupefacientes desde hace 14 años. Se sabe que el exastro es un catálogo de contradicciones. Alguna vez se tatuó en el hombro la imagen de Ernesto Che Guevara y, desde Dubai, con escasos pergaminos democráticos, no ha cesado de expresar su identificación con Fidel Castro y su amistad con Nicolás Maduro. Días atrás expresó su solidaridad con el expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. También es un pertinaz crítico del mandatario argentino Mauricio Macri, un viejo amigo de Trump. De otro lado, en todos estos años nunca dejó de expresarse negativamente sobre la realidad de EEUU.