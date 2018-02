Maratoniano seis estrellas

M. ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Javier Martínez hizo realidad su sueño. Tuvo que ser en Tokio donde el atleta leonés se convertía en uno de los poco más de 1.700 elegidos que han completado los seis maratones más importantes del mundo, los denominados ‘majors’.

A Javier le faltaba el que cada mes de febrero reúne en la capital nipona. Antes ya lo había hecho en Londres, Chicago, Nueva York, Berlín y Boston. Pero le faltaba el último. Y dicho y hecho. Teas un año de alta exigencia que iniciaba precisamente en Boston y que incluía el de Valencia para prepararse con vistas al de Tokio, este leonés llegaba a la línea de salida dispuesto a alcanzar un reto que había empezado a dibujar allá por el año 2014. Para él lo importante era acabar aunque también hacerlo con una buena marca. Las sensaciones eran las mejores para afrontar los poco más de 42 kilómetros de trayecto.

Con el dorsal B83310 y la ilusión por bandera Javier afrontaba la carrera con el objetivo de disfrutar. Metro a metro fue completando los kilómetros para llegar a meta con una marca de 3h14:11. No era la mejor a nivel personal pero sí le servía para completar un maratón que le permite entrar en el Salón de la Fama de los ‘majors’.

Feliz, ilusionado y satisfecho. Estas eran las primeras sensaciones de Javier. También emoción. «Me he acordado de todos el camino recorrido desde hace cinco años, del sacrificio y esfuerzo compaginando entrenos y trabajo. Me quedo con todo lo que he vivido y con la ilusión que siempre me ha acompañado a lo largo de todo este camino», apunta Javier.

Ahora toda disfrutar de lo conseguido, con la medalla acreditativa de sus seis ‘majors’. Y luego pensar en nuevos retos.