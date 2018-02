Marcelino: "Que lo emocional no pueda a la inteligencia"

Marcelino García Toral sabe que nadie en el Valencia necesita una motivación extra para recibir este jueves al FC Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Copa. Al revés, puede que incluso sea necesario rebajar las pulsaciones, por eso en la previa del partido ha pedido a los suyos “que lo emocional no pueda a la inteligencia”.

“Corazón por supuesto pero la cabeza siempre presente”, ha reclamado para poder sacar adelante su plan de partido. Y en esa previsión y pese a la obligación que tienen de ganar, la defensa tiene un papel fundamental. “Emocionalmente va a ser súper intenso, hay que jugarlo con el corazón y con la cabeza también porque es indudable de que si no defendemos extraordinariamente bien no vamos a pasar”, ha apuntado.

De hecho, ha ido más lejos. “Hay que ser inteligentes y humildes para entender que no somos capaces de dominar al Barça noventa minutos”, ha recordado, sin que eso le haga dudar de las opciones de los suyos. “Es muy difícil pero no es imposible y vamos a luchar con toda nuestra ilusión y capacidad. No nos queda nada, estamos a 90 minutos de estar o no en la final así que a ‘full’ desde el principio hasta el final”, ha reclamado.

La idea del entrenador asturiano para cerrar el pase a la final antes de la prórroga pasa por “defender muy bien, como hicimos en Barcelona, atacar mejor y llegar al tramo final con opciones”. Es decir, marcar un gol en algún momento y el segundo en el tramo final. Porque aspira a dejar al Barça sin marcar. “Sólo ha pasado dos veces en esta campaña pero no hay dos sin tres”, ha deslizado.

Messi y el resto que no son Messi

Marcelino ha analizado también la situación de algunos nombres propios de su rival pero para él no hay otro como el astro argentino. “El Valencia y el resto de equipos nos enfrentamos a un Barça con Messi y a un Barça sin Messi. A pesar de tener muchos jugadores extraordinarios tiene menos recursos sin él que con él”, ha constatado. Para el técnico, que Ernesto Valverde lo dosificara este fin de semana tiene la lectura de que “nos respetan muchísimo”.

“Sólo me gustaría que no estuviera un futbolista pero por el bien del espectáculo va a estar y el resto aunque son muy buenos no son definitivos”, ha señalado tras ser preguntado por la posible ausencia de Piqué.

También ha hablado de Luis Suárez, que se las ha tenido de todos los colores con sus defensas en los dos encuentros que han disputado esta campaña, y lo ha hecho, para reclamar de nuevo que sea la cabeza la que gobierne las acciones de su equipo.

“Todos nos conocemos y debemos saber como juega el rival, no nos podemos distraer. No tenemos que caer en provocaciones”, ha advertido, en una nueva versión de su mensaje de este miércoles. “Hemos de intentar no pecar de exceso”, ha concluido.