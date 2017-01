Marcelo estará un mes fuera

ignacio tylko | madrid

Del mal el menos para el Real Madrid en relación a las últimas noticias de su extenso parte médico. El croata Luka Modric y el brasileño Marcelo pasaron pruebas ayer con resultados optimistas para el primero y complicados para el segundo. Mientras que el balcánico sólo sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y estará unos 10 días de baja, lo que le permitirá llegar en condiciones a la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante el Nápoles, el lateral padece la esperada rotura de grado II en el bíceps femoral izquierdo y estará aproximadamente un mes en el dique seco.

Marcelo no estará a disposición del técnico Zinedine Zidane para los encuentros ante el Celta, de Copa y de Liga, Real Sociedad, Osasuna, Espanyol, Valencia y Villarreal en el torneo de la regularidad y Nápoles en la máxima competición continental. Tampoco participaría en unas hipotéticas semifinales de Copa, siempre y cuando el equipo blanco firme una remontada difícil y gane por dos goles de diferencia mañana en Balaídos. Además, Gareth Bale, Pepe y Carvajal siguen con sus respectivos procesos de recuperación y en la primera sesión semanal no se ejercitaron con el grupo Cristiano Ronaldo, quien acabó dolorido en el empeine el choque del sábado ante el Málaga, James y Danilo, cuyos concursos están en duda para el choque del miércoles en Vigo. Ante la falta de laterales, ya que Zidane sólo tiene en plenas condiciones al multiusos Nacho porque el portugués Fabio Coentrao ni está, ni se le espera, aparecen voces que animan al preparador francés a mirar más hacia la cantera. Luis Miguel Ramis, exentrenador del Castilla durante la segunda vuelta de la pasada campaña, tras el ascenso de ‘Zizou’ al primer equipo, ha reclamado a través de Twitter una oportunidad para Achraf y Aleix Febas, que en verano realizaron la pretemporada con el primer equipo. Febas, centrocampista de gran proyección, fue titular en 19 de los 23 partidos que dirigió el tarraconense en el filial blanco. Con Zidane, en la primera vuelta, jugó 14 encuentros, nueve de ellos en el once inicial. Esta campaña es fijo en el equipo dirigido por Santiago Hernán Solari. Achraf, por su parte, ha llegado esta temporada al Castilla, pero ya es internacional absoluto por Marruecos y Ramis conoce al lateral derecho de su etapa en el Juvenil A.