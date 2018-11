María Casado lidera el éxito del 'siete' español

España transita de éxito en éxito. Y en ese escenario la leonesa María Casado se ha erigido en una de las protagonistas. La ‘tercera’ de Las Leonas, una jugadora fija en los esquemas del combinado nacional y también referente en la defensa, vivía en el Torneo Internacional de Elche un nuevo capítulo en clave positiva sellado con el primer puesto en la clasificación general.

El ‘siete’ español, que hace dos años lograba un histórico diploma olímpico en los Juegos de Río, y que en las Series Mundiales lleva desde hace unos años consolidado entre la élite, afrontaba precisamente el torneo ilicitano con la mirada puesta en seguir creciendo y también preparar sus próximas citas internacionales. No podía hacerlo mejor no sólo por el resultado, también por los rivales que María Casado y sus compañeras iban a encontrarse en el camino. Con un bagaje de cinco triunfos y una derrota Las Leonas lograban colgarse el oro tras una primera fase de grupos en las que lograban superar primero a Holanda por 33-14 para posteriormente hacerlo frente a la selección de Viator por un contundente 31-0. El tercer escollo no era otro que un peso pesado a nivel mundial dentro del deporte del balón oval, Inglaterra, a la que el combinado liderado por la coyantina se imponía por un amplio 21-7.

Tras el primer día de competición saldado con pleno de triunfos llegaría la segunda entrega con otros dos encuentros en los que las españolas tenían que medirse a Irlanda con la que iban a sufrir la única derrota de la competición en el peor partido de Las Leonas (12-24) y ante Bélgica a la que doblegaban por un claro 31-7. Con un trayecto notable no era de extrañar que a María Casado y el resto de internacionales españolas se les abriera de par en par la puerta de la final. Y ahí se iban a encontrar precisamente frente a Irlanda, única selección que había frenado a Las Leonas en la fase de grupos. Esta vez la situación iba a ser bastante distinta. Con María como titular y tras una primera parte igualada España lograba en la segunda anotar el 5-0 que valía su peso en oro.

La jugadora leonesa, un referente en la defensa española. RFER