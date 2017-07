Márquez mantiene su reinado en Alemania

borja gonzález | sachsenring

Hay pilotos que viven idilios con determinados circuitos. Hubo una época en la que decir Mugello era decir victoria de Valentino Rossi. Siete victorias consecutivas logró alí el italiano. Llegar a Phillip Island era garantía de triunfo de Casey Stoner, que controlaba como nadie el circuito de la isla australiana. Ganó en casa, siempre en MotoGP, de 2007 hasta 2012. Marc Márquez llegó ayer en Sachsenring a esos niveles, sellando su octavo triunfo seguido en el circuito sajón, en este caso lejos de casa: uno en 125cc, en 2010, y a continuación dos de Moto2 y cinco, con el de 2017, en la clase reina. En todas las condiciones y partiendo siempre desde la primera posición de la parrilla.

Márquez cogió el liderato desde la salida y sólo lo cedió ante el sorprendente Jonas Folger, que pese a haber completado unos buenos entrenamientos no dio lugar a pensar en una actuación como la que llevó a cabo. Llegó a los dos de cabeza, Márquez y Dani Pedrosa, los teóricos favoritos, y les adelantó. Después permitió que Márquez le volviese a superar aunque, lejos de amilanarse, soportó el estirón del piloto español y mantuvo su estela hasta muy al final de la prueba. «Quería marcar un ritmo alto porque los pilotos de Yamaha y Dovizioso salían detrás», explicó el ganador.

Márquez sacó provecho de los problemas de sus rivales, no demasiado graves los de Yamaha, más complicada la cosa en lo que respecta a las Ducati. Después de sorprender por su regularidad en esta primera mitad de año, la marca italiana tuvo que conformarse con el sexto de Alvaro Bautista como mejor resultado.

Con la de 2017 Andrea Dovizioso, líder de la general antes de la carrera, sólo pudo terminar octavo, mientras que más atrás andaba Jorge Lorenzo -undécimo, pese a haber rodado tercero en las primeras dos vueltas- y un poco más Danilo Petrucci, duodécimo. «Esta carrera ha sido positiva para mí porque he estado con Valentino y con Maverick peleando», apuntó Dovizioso.

Dani Pedrosa fue el tercero en el podio. «La verdad es que no puedo creerlo, he estado apretando muchísimo y he estado con Marc y teníamos muy buen ritmo, hasta que faltaban cuatro o cinco vueltas estuve ahí con él, pero cometí un error», resumió.