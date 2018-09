Márquez: "Por poco me estrello con el comisario que me llevaba al box, iba volando el tío"

“¡Uf!, el comisario, el ‘stewart’, de la pista que me ha acerado en su scooter a mi box iba volando el tío. Se lo agradezco, sí, sí, pero por poco nos estrellamos un par de veces. Pero, eso sí, me ha dado tiempo a llegar al taller y coger la segunda moto. Nada más caerme, pensé en cruzar la pista para llegar antes al box y, luego, en coger una moto de un fotógrafo que estaba aparcada en el vial, pero ¡no tenía la llave!”

Marc Márquez (Honda) ha relatado, con la pasión que lo vive todo, su caída e incidente a lo largo de la ‘quali’ del Gran Premio de San Marino, que se disputa este fin de semana en el circuito de Misano Adriático ‘Marco Simoncelli’, reconociendo que su única obsesión “era llegar al box cuando antes, es más, he estado a punto de cruzar la pista, pues era más fácil llegar a mi taller así que dar toda la vuelta, pero he pensado que me sancionarían”.

Márquez estaba en su segundo intento, tumbó demasiado en una curva, trató de salvar la caída “pero enseguida me di cuenta de que no iba a enderezar la moto, así que me lancé, me protegí las clavículas con las dos manos y traté de dar volteretas pero, sobre todo, caer de pie cuanto antes”.

Y, una vez de pie, empezó a correr como un desesperado. Parecía Usain Bolt con botas. Y mono. Y casco. “Y casi sin ver, pues, en la caída, en las volteretas por la arenas, por la gravilla, se me abrió la visera y me entró arenilla en el ojo izquierdo. Cuando llegué al box, me tiraron agua, pero la verdad es que, en las tres vueltas que di con la segunda moto, no veía demasiado bien”.

"Mi primera idea ha sido cruzar la pista y llegar antes al box, pero he temido que me sancionasen. Luego, he visto la moto de un fotógrafo en el vial ¡pero no tenía la llave!"

Marc Márquez

Piloto oficial del equipo Repsol Honda



En total, entre la caída, el revolcón, la carrera, el viaje en el scooter suicida, perdón, veloz, demasiado veloz, la llegada al box, con papá Juliá abriendo la puerta y apartándose para que entrase como sale los toros a la plaza, saludar a Santi Hernández, su ingeniero (“tranquilo, Marc, tranquilo, que hay tiempo para tres vueltas”) y subirse a su Honda, transcurrieron, ¡solo transcurrieron!, dos minutos y 19 segundos.

Márquez (Honda) concluyó esa sesión en quinta posición y estará en el centro de la segunda fila, teniendo a su izquierda a Andrea Dovizioso (Ducati) y, a la derecha, a su compañero de marca, Cal Crutchlow. Delante a Jorge Lorenzo (Ducati), Jack Miller (Ducati) y Maverick Viñales (Yamaha). Y detrás a Valentino Rossi (Yamaha), Dani Petrucci (Ducati) y Johann Zarco (Yamaha).