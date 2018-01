Marta Kostyuk, la adolescente que asombra en Australia

La ucraniana de 15 años y 7 meses, Marta Kostyuk (Kiev, 28 de junio del 2002) se ha convertido en una de las inesperadas protagonistas del Abierto de Australia y en la jugadora más joven de alcanzar la tercera ronda de un torneo del Grand Slam tras imponerse a la australiana Olivia Rogowska este miércoles.

Kostyuk está consiguiendo que su nombre corra de boca en boca en Melbourne, a donde entró a través de la fase previa, después de firmar una gesta que tiene como precedente a la suiza Martina Hingis, que alcanzó los cuartos de final en Australia 1996, cuando tenía 15 años y 4 meses y en la más joven que llega a esa fase en un ‘major’ desde que lo logró la croata Mirjana Lucic-Baroni, en el Open de Estados Unidos en 1997.

Campeona júnior

Kostyuk, que es la actual campeona júnior del torneo, se impuso a Rogowska por 6-3 y 7-5 le que le supone a la joven jugadora ucraniana una recompensa económica de 142.500 dólares australianos (unos 92.000 euros), cuando en su carrera no había superado los 6.500 euros de ganancias.

“Tengo una ligera idea en lo que gastaré esto, pero aún no he lo he pensado demasiado. Sigo ahorrando, hasta que puede gastar. Supongo que compraré algunos regalos para mi familia, primero de todo, porque tengo una gran familia. Y después me comparé algo para mi, claro”, admitió ante los periodistas.

Hija de tenistas

Con una imagen muy relajada en la sala de prensa, Kostyuk aseguró que aún tenía que procesar su triunfo antes de preocuparse por su enfrentamiento en la siguiente ronda con su compatriota, Elina Svitolina, cuarta cabeza de serie. “Aún no he pensado en ese partido. Sigo con las emociones por pasar ronda. Me siento como si en cada partido, lo hiciera cada vez mejor”.

“No tengo la sensación de que tenga 15 años por la potencia de sus golpes”, admitió Rogowska, de 26, su víctima en la segunda ronda. “Creo qu será una jugadora muy peligrosa cuando se madure un poco más”.

Hija de padres tenistas (su padre Oleg, es director del torneo júniors de Kiev, Antey Cup, y su madre, Talina, fue tenista profesional en los 90, llegando al 400 del ránking) y estudiante en casa, la carrera de Kostyuk está tutelada por el ucraniano Ivan Ljubicic, un antiguo top ten, miembro del entorno del suizo Roger Federer.

En primera ronda, Kostyuk superó a la china Peng Shuai, que tiene en su historial unas semifinales en el Open de Estados Unidos, por un claro 6-2 y 6-2 y frente a Rogowska sumó 22 golpes ganadores.